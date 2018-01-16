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Ücret ve tazminat alamayan arabulucuya nerede, nasıl başvuracak?

İşçi ve işveren uyuşmazlıklarında dava açmadan önce 1 Ocak’tan itibaren zorunlu hale getirilen arabuluculuk uygulamasından yararlanmak için İstanbul’da yaklaşık 1000 başvuru yapıldı. Bunları yüzde 90’ının arabuluculukla çözülmesi konusunda anlaşma sağlandı

Ücret ve tazminat alamayan arabulucuya nerede, nasıl başvuracak?
İşçiler en çok kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesi için arabulucuya giderken, ücretlerini alamayanlar da işvereniyle uzlaşmak için bu yolu tercih etti.

BÜROLAR ADLİYEDE


Başvuru adliyelerde bulunan arabuluculuk bürolarına yapılır. Arabuluculuk bürosu olmayan yerlerde arabuluculuk bürosu sıfatıyla görevlendirilen sulh hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüğüne başvurulur. Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması halinde herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilir.

ÜÇ HAFTADA TAMAMLANIYOR


 Arabulucu, adliyelerdeki arabuluculuk bürolarında görevli personel tarafından sicile kayıtlı arabulucular listesinden atanıyor. Ancak başvurucu ve karşı tarafın listede yer alan herhangi bir arabulucu üzerinde anlaşmaları halinde bu arabulucu görevlendiriliyor. Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandırıyor.
 

İLK 2 SAAT ÜCRETSİZ


Taraflar arabuluculuk görüşmelerinde anlaşamazlarsa 2 saatlik ücret Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır. Anlaşma durumunda ücret, aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde ödenir. Ücret, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi’ne göre belirleniyor. Arabuluculuk görüşmelerine taraflar bizzat ya da varsa avukatları aracılığıyla katılabilirler.


5 YIL SÜRERDİ


İstanbul Adalet Sarayı’ndaki Arabuluculuk Merkezi’nde görevli Dilek Yumrutaş, “Tazminat, haksız fesih, işe iade, maaş alamama gibi sebeplerle mahkemeye gidilseydi dava en az iki yıl sürerdi. Bunun istinaf ve Yargıtay sürelerini de göze aldığımızda 2 yılı yerel mahkeme olmak üzere 5 yılı bulurdu. Oysa biz 2 saatlik bir toplantıda tarafların arasında anlaşma sağlayarak mutlu ve huzurlu ayrılmalarını sağlıyoruz” dedi.


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