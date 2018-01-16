Ücret ve tazminat alamayan arabulucuya nerede, nasıl başvuracak?

BÜROLAR ADLİYEDE

ÜÇ HAFTADA TAMAMLANIYOR

İLK 2 SAAT ÜCRETSİZ



5 YIL SÜRERDİ

İdil Janet Demiray

İşçiler en çok kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesi için arabulucuya giderken, ücretlerini alamayanlar da işvereniyle uzlaşmak için bu yolu tercih etti.Başvuru adliyelerde bulunan arabuluculuk bürolarına yapılır. Arabuluculuk bürosu olmayan yerlerde arabuluculuk bürosu sıfatıyla görevlendirilen sulh hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüğüne başvurulur. Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması halinde herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilir.Arabulucu, adliyelerdeki arabuluculuk bürolarında görevli personel tarafından sicile kayıtlı arabulucular listesinden atanıyor. Ancak başvurucu ve karşı tarafın listede yer alan herhangi bir arabulucu üzerinde anlaşmaları halinde bu arabulucu görevlendiriliyor. Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandırıyor.Taraflar arabuluculuk görüşmelerinde anlaşamazlarsa 2 saatlik ücret Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır. Anlaşma durumunda ücret, aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde ödenir. Ücret, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi’ne göre belirleniyor. Arabuluculuk görüşmelerine taraflar bizzat ya da varsa avukatları aracılığıyla katılabilirler.İstanbul Adalet Sarayı’ndaki Arabuluculuk Merkezi’nde görevli Dilek Yumrutaş, “Tazminat, haksız fesih, işe iade, maaş alamama gibi sebeplerle mahkemeye gidilseydi dava en az iki yıl sürerdi. Bunun istinaf ve Yargıtay sürelerini de göze aldığımızda 2 yılı yerel mahkeme olmak üzere 5 yılı bulurdu. Oysa biz 2 saatlik bir toplantıda tarafların arasında anlaşma sağlayarak mutlu ve huzurlu ayrılmalarını sağlıyoruz” dedi.