Ücretli öğretmenlik için e-Devlet üzerinden başvuru nasıl yapılır?

ADIM ADIM ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

MİLLİ EĞİTİM'DEN ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK AÇIKLAMASI

Senim Tanay

24 Ocak’tan itibareniçin yeni dönem başladı. On binlerce öğretmen artık ücretli öğretmenlik başvurularınıüzerinden yapacak. İşteile ilgili tüm merak edilenler...Başvuru yapmak isteyenker T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak ücretli öğretmenlik sayfasına girecek.E-Devlet şifresine sahip olan bireyler, sisteme giriş yaptıktan sonra karşılarına çıkan ekranayazarak arama gerçekleştirecek.Açılan sayfadabaşlığına tıklayacak olan adaylar, başvuru formunda yer alan bilgilerini teyit ederek ileri butonuna tıklayacak.Ücretli öğretmen olmak isteyen kişiler e-Devlet üzerinden doğrulama yaptıktan sonra mezuniyet bilgilerini seçerek il, ilçe ve branş tercihi yapacak.Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde: