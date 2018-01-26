Ücretli öğretmenlik için e-Devlet üzerinden başvuru nasıl yapılır?

24 Ocak’tan itibaren ücretli öğretmenlik başvurusu
için yeni dönem başladı. On binlerce öğretmen artık ücretli öğretmenlik başvurularını e-Devlet
üzerinden yapacak. İşte ücretli öğretmenlik başvurusu
ile ilgili tüm merak edilenler...
ADIM ADIM ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
1-
Başvuru yapmak isteyenker T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak ücretli öğretmenlik sayfasına girecek.
2-
E-Devlet şifresine sahip olan bireyler, sisteme giriş yaptıktan sonra karşılarına çıkan ekrana 'ücretli öğretmenlik'
yazarak arama gerçekleştirecek.
3-
Açılan sayfada ‘Milli Eğitim Bakanlığı/Ücretli Öğretmenlik Başvurusu’
başlığına tıklayacak olan adaylar, başvuru formunda yer alan bilgilerini teyit ederek ileri butonuna tıklayacak.
4-
Ücretli öğretmen olmak isteyen kişiler e-Devlet üzerinden doğrulama yaptıktan sonra mezuniyet bilgilerini seçerek il, ilçe ve branş tercihi yapacak.
>> ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
MİLLİ EĞİTİM'DEN ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"Daha önce İl Milli Eğitim Müdürlüğüne şahsen yapılan ücretli öğretmenlik başvurularında 24.01.2018 tarihi itibarıyla yeni sisteme geçilmiştir. Bundan böyle ücretli öğretmenlik müracaatları e-Devlet sistemi üzerinden yapılacaktır. Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden dönem bittikten hemen sonra başlayıp sonraki dönemin sonuna kadar yapılabilecektir. e-Devlet sistemi üzerinden başvuruda bulunmayan hiçbir adayın ücretli öğretmen olarak görevlendirmesi yapılamayacaktır. Hali hazırda ücretli öğretmen olarak görev yapanların görevlendirmeleri 1. dönem sonu itibariyle sonlandırılmış olup bu durumda bulunanların 2.dönem de görev yapabilmeleri için e-Devlet sistemi üzerinden başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bu bağlamda ilimiz eğitim kurumlarında ücretli öğretmen olarak görev yapmak isteyen adayların e-Devlet sistemi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir."
Senim Tanay