İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Ücretsiz izne çıkanlara AGİ var mı yok mu? 2018 AGİ son dakika haberleri

AGİ yani Asgari İndirim Ücreti ile ilgili son dakika bilgiler haberimizde... Asgari ücretlerin artmasından sonra AGİ'nin 2018 yılında ne kadar olduğu merak edilir oldu. Ücretsiz izne çıkanlara agi ücreti var mı? Bekarlar ne kadar agi ücreti alacak? Evli çocuğu olmayan çiftlerin agi ücreti ne kadar, 2 çocuklu bir çalışanın agi ücreti ne kadar olacak? Gibi merak edilen soruların cevabı için takip edin

Ücretsiz izne çıkanlara AGİ var mı yok mu? 2018 AGİ son dakika haberleri
Agi 2018 yeni şartları açıklandı. Peki agi'den kimler nasıl yararlanabilecek? Sorularının cevabı haber sitemizde yer almaktadır. Yeni şartlardan biri olan Ücretsiz izne çıkanlara agi var mı yok muBekarlar ne kadar agi ücreti alacak? Evli çocuğu olmayan çiftlerin agi ücreti ne kadar, 2 çocuklu bir çalışanın agi ücreti ne kadar olacak? Son bilgiler için haberimizi takip edebilirsiniz. 
 

AGİ 2018 YENİ ŞARTLARI NELER?


İndirimde düşük ya da yüksek ücret değil medeni durum belirleyici olacak. Serbest avukat- doktor çalışmayan eş kabul edilirken, ücretsiz izne çıkan geçim indiriminden yararlanamayacak.

MALİYE BAKANLIĞI İÇİN TIKLAYIN

ÜCRETSİZ İZİNE ÇIKANLAR AGİ ALABİLECEK Mİ?

Şu an gündemde olan soruların biri de ücretsiz izne çıkanlar agi alabilecek mi? Sorusu oldu. Maliye Bakanlığı bu soruyla ilgili gerekli açıklamaları yaptı. İşte detaylar... Çocuklarını kaybeden dede, büyükanne torunu için AGİ'den faydalanabilecek. İki işte çalışanın asgari geçim indirimi yüksek olan ücretle birlikte ödenecek. Yıl içinde iş değiştirenler, yeni işyerlerinde veya işverenleri nezdinde çalışmaya başladıkları aydan itibaren AGİ'den yaralanmaya devam edecek. Ücretlerini yıllık beyanname ile beyan etmek zorunda olan ücretlilerde indirim yıllık beyannamede hesaplanan gelir vergisinin ücret gelirlerine isabet eden tutarından mahsup edilerek gerçekleştiriliyor.
agi, agi ücreti, agi 2018, ne kadar

AYLIK VERGİ TUTARINI AŞAMAYACAK?

Yıl içinde asgari ücret tutarında meydana gelen değişiklikler, AGİ'de dikkate alınmayacak. AGİ tutarının, ücretlinin aylık hesaplanan vergisinden fazla olması halinde, fazlası dikkate alınmayacak. Dolayısıyla, ücretlinin yararlanacağı aylık AGİ tutarı, aylık asgari ücret tutarı üzerinden hesaplanan aylık vergi tutarını aşamayacak.

İKİ İŞTE ÇALIŞANLAR AGİ ALABİLECEK Mİ?

İki işte çalışan için AGİ uygulaması, en yüksek ücretin elde edildiği işveren tarafından gerçekleştirilecek. Ücretliler medeni durumu ve çocuk sayısı hakkında bildirimlerini, işverene verecek.

Maliye Bakanlığı'ndan 10 soruda AGİMaliye Bakanlığı'ndan 10 soruda AGİ


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Üçüncü havalimanına 3 bin 500 güvenlik görevlisi alınacak

Üçüncü havalimanına 3 bin 500 güvenlik görevlisi alınacak
Çiçekçiler, 14 Şubat'tan umutlu

Çiçekçiler, 14 Şubat'tan umutlu
Seyahat için üç ayda 17,8 milyar lira harcandı

Seyahat için üç ayda 17,8 milyar lira harcandı
Yerli turistler tatillerinin yalnızca yüzde 7'sini otelde geçiriyor

Yerli turistler tatillerinin yalnızca yüzde 7'sini otelde geçiriyor
Araç sahipleri dikkat! Plakada yeni dönem başlıyor

Araç sahipleri dikkat! Plakada yeni dönem başlıyor
Bursa'nın Gemlik ilçesinde hayat durdu! (Gemlik taşınacak mı?)

Bursa'nın Gemlik ilçesinde hayat durdu! (Gemlik taşınacak mı?)
KHK ile atılanlara emekli ikramiyesi

KHK ile atılanlara emekli ikramiyesi
Çalışan gence çifte maaş

Çalışan gence çifte maaş
Emekliye 2 bin 62 lira!

Emekliye 2 bin 62 lira!
Maliye Bakanlığı'ndan 10 soruda AGİ

Maliye Bakanlığı'ndan 10 soruda AGİ
İşini büyütmek isteyene ucuz kredi

İşini büyütmek isteyene ucuz kredi