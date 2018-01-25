Ücretsiz kartıyla otobüse binen gaziye şok! Şoför 'Bu geçmez' deyip indirdi

'YA PARA VERECEKSİN YA DA İNECEKSİN'



'İSTEDİĞİN YERE GİT ŞİKAYET ET'

Yusuf Cevahir

Olay geçtiğimiz günlerde Beşiktaş-Yunus Emre Mahallesi otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ücretsiz olarak toplu taşımalardan yararlanan gazi vatandaş, şoförün tepkisiyle karşılaştı.Gazi kartının çift katlı otobüste geçerli olmadığını öne süren şoför, gazi vatandaştan ya ücret ödemesini yada otobüsten inmesini istedi. Gazi olduğunu, ücretsiz binme hakkının olduğunu kaydeden vatandaş şoför ve yanındaki kişinin 'Ya para vereceksin, ya da ineceksin' şeklindeki tepkilerine daha fazla dayanamayarak yağmurlu havadan otobüsten indi.Yaşanan o anlar ise gazinin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde gazinin sürücüye, gazi kartını bastığını ve ücretsiz binme hakkı olduğunu söylediği görülüyor. Durma tepki gösteren sürücünün ise gaziye "İstediğin yere git şikayet et, 50 sefer söyledim bu arabalarda geçmiyor" dediği dikkat çekiyor.Bazı yolcuların araya girmeye çalışırken şoförün gaziye ‘Paran yoksa param yok de’ duyulan görüntülerde gazinin ise ‘Benim hakkım var’ dediği duyuluyor. Görüntülerin devamında şoförün durduğu ve yağmurlu havada gaziyi otobüsten indirdiği görülüyor.Şoför ardına bakmadan ilerlerken gazinin ise yaşanan duruma tepki gösterdiği görülüyor.