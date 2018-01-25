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Ücretsiz kartıyla otobüse binen gaziye şok! Şoför 'Bu geçmez' deyip indirdi

İstanbul’da çift katlı otobüse binen bir gazi, ücretsiz kartının geçmediği gerekçesiyle yağmurlu havada otobüsten indirildi. Gaziyi otobüsten indiren sürücü ardına bakmadan ilerlerlerken otobüste yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

25 Ocak 2018, Perşembe 09:50
Ücretsiz kartıyla otobüse binen gaziye şok! Şoför 'Bu geçmez' deyip indirdi
Olay geçtiğimiz günlerde Beşiktaş-Yunus Emre Mahallesi otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ücretsiz olarak toplu taşımalardan yararlanan gazi vatandaş, şoförün tepkisiyle karşılaştı.
 

'YA PARA VERECEKSİN YA DA İNECEKSİN'


Gazi kartının çift katlı otobüste geçerli olmadığını öne süren şoför, gazi vatandaştan ya ücret ödemesini yada otobüsten inmesini istedi. Gazi olduğunu, ücretsiz binme hakkının olduğunu kaydeden vatandaş şoför ve yanındaki kişinin 'Ya para vereceksin, ya da ineceksin' şeklindeki tepkilerine daha fazla dayanamayarak yağmurlu havadan otobüsten indi.


'İSTEDİĞİN YERE GİT ŞİKAYET ET'


Yaşanan o anlar ise gazinin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde gazinin sürücüye, gazi kartını bastığını ve ücretsiz binme hakkı olduğunu söylediği görülüyor. Durma tepki gösteren sürücünün ise gaziye "İstediğin yere git şikayet et, 50 sefer söyledim bu arabalarda geçmiyor" dediği dikkat çekiyor.




Bazı yolcuların araya girmeye çalışırken şoförün  gaziye  ‘Paran yoksa param yok de’ duyulan görüntülerde gazinin ise ‘Benim hakkım var’ dediği duyuluyor. Görüntülerin devamında şoförün durduğu ve yağmurlu havada gaziyi otobüsten indirdiği görülüyor.

Şoför ardına bakmadan ilerlerken gazinin ise yaşanan duruma tepki gösterdiği görülüyor.
 


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