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Üçüncü köprüyü OGS ile geçen yüzlerce sürücü icra şoku yaşıyor

İstanbul’da “üçüncü köprü” olarak anılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantı yollarını kullanan sürücülere bilgileri dışında kesilen ihlal cezalarına bir yenisi daha eklendi

Üçüncü köprüyü OGS ile geçen yüzlerce sürücü icra şoku yaşıyor
Yol ücretlerinin ödenmesini sağlayan OGS ve HGS sistemlerinin düzgün çalışmadığını öne süren sürücüler, evlerine gönderilen binlerce liralık icra tebligatlarıyla karşılaşıyordu. Uygulamadan şikayet eden son isim İstanbul'da servis işletmeciliği yapan N.M. (41) oldu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü günde iki kez kullanan N.M. faiziyle birlikte 2 bin 500 liralık ödeme emri ile karşı karşıya kaldı.
 

UYARMA ZORUNLULUKLARI YOKMUŞ


Sözcü'den Hande Zeyrek'in haberine göre; Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet sitesindeki bilgilere göre, OGS'sindeki bakiye yetersiz kalan sürücü, 15 gün içinde para yatırması durumunda cezasız otomatik tahsilat yapılıyor. Ancak N.M.'nin iddiasına göre, bu kez bu uygulama yapılmadı. N.M. “Söylediklerine göre bizi önceden uyarma zorunlulukları yokmuş” dedi.
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