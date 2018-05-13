Uçurtma festivali renkli görüntülere sahne oldu

Ortakent-Yahşi Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi yararına Gümbet Değirmenler mevkiinde uçurtma festivali düzenlendi.

YOĞUN İLGİ

Bodrum Uçurtma Kulübü ve Miyase Karlıova Organizasyon tarafından düzenlenen festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Muğla'nın çeşitli ilçelerinden de katılımcıların yer aldığı festivalde aileler, çocuklarıyla keyifli anlar yaşadı. Bazı yetişkinler ise çocuklarının ellerinden aldığı uçurtmaları uçurtmak için yoğun çaba harcadı.

Çocuklar gibi eğlenen yetişkinler ise festivale damga vurdu. Öğrenciler dans gösterileri yaparken festivalde yöresel yiyecek ikramlarında bulunuldu. Eğlenceli bir gün geçiren vatandaşlar doyasıya eğlendi.





İHA