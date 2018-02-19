Uçurum kenarında erkek cesedi bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde uçurum kenarında kimliği belirlenemeyen 50 yaşlarında erkek cesedi bulundu. 

Uçurum kenarında erkek cesedi bulundu
Alanya'ya bağlı Akçatı Mahallesi'ndeki uçurum kenarında dün akşam saatlerinde odun toplayan vatandaş, erkek cesedi gördü. İhbar üzerine gelen jandarma ekiplerinin ilk incelemelerinde 50- 55 yaşları arasında olduğu tahmin edilen erkek cesedinin üzerinde kimlik çıkmadı.

Yaklaşık bir hafta önce öldüğü tahmin edilen kişinin cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cesedin üzerinde ateşli veya kesici silaha ait yara izine rastlanmazken, ölüm nedeninin otopsi sonrası belli olacağı belirtildi.


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