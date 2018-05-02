Uçuruma yuvarlanan şahıs için seferber oldular

Büşra Kamış

Çukurçayır mahallesi Akın Sokak Saklıkent Sitesi'nin önünden dengesini kaybederek uçuruma yuvarlanan Altahan A. isimli şahıs, 112'yi telefonla arayarak yardım istedi.112 ekipleri durumdan Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haberdar ederek şahsın bulunduğu bölgeden çıkartılması konusunda destek istedi.Bölgeye birlikte ulaşan 112 ve İtfaiye ekipleri yaralı vatandaşı ortak bir çalışma ile sedyeye yerleştirerek bulunduğu yerden çıkartırken, Altahan A. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.