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Ucuz iPhone X LCD panelle gelecek

Apple’ın bu sene geçiş yaptığı uçtan uca ekran teknolojisini, önümüzdeki sene çıkartacağı tüm modellerde kullanacağı iddia ediliyor. Bu üç modelden ikisi iPhone X’in devamı niteliğinde olacakken, diğeri ise bazı özellikleri kırpılmış ve daha ucuz olacak. Şimdilik ucuz iPhone X olarak lanse edilen bu model hakkında, geçtiğimiz gün bazı yeni detaylar ortaya çıktı

Ucuz iPhone X LCD panelle gelecek
En başından beri ucuz iPhone X ile ilgili olarak dile getirilen şey, bu telefonun OLED ekran yerine LCD ekran ile geleceği yönündeydi. Bilindiği üzere Samsung, iPhone X’in OLED ekranlarını Samsung’dan tedarik etmişti. Söz konusu LCD ekran olduğunda ise Cupertino merkezli şirketin Tayvanlı JDI ile temas kuracağı iddia ediliyor.

Ortaya atılan son iddialara göre, Apple JDI’dan yüklü miktarda 2160 x 1080 piksel çözünürlüğünde, 18:9 en boy oranına sahip, 6.1 inçlik LCD panel siparişi vermiş durumda.

Apple’ın ucuz iPhone X modelinde kullanacağı bu ekranlarda 3D Touch özelliğine yer vermeyeceği de dile getiriliyor. Ayrıca kasa tasarımında da bazı kırpmalar yapacak olan Apple’ın çelik çerçeve yerine, alüminyum çerçeve kullanarak maliyeti biraz daha azaltacağı iddia ediliyor.

Cupertino merkezli şirketin, ucuz iPhone X modelinden kırpacağı son özellik ise kamera tarafında. Bilindiği üzere iPhone X’te çift ana kamera mevcuttu. İşte bu iki kameralı modülün yerine, tek kamera konulması düşünülüyor.

Elbette şunu unutmamak gerekiyor. Bunlar şimdilik birer söylentiden ibaret. İşin aslını önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde öğreneceğiz.
 

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