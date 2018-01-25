Ucuz iPhone X LCD panelle gelecek

Adem Özdoğan

En başından beriile ilgili olarak dile getirilen şey, bu telefonun OLED ekran yerine LCD ekran ile geleceği yönündeydi. Bilindiği üzere Samsung, iPhone X’in OLED ekranlarını Samsung’dan tedarik etmişti. Söz konusu LCD ekran olduğunda isemerkezli şirketin Tayvanlı JDI ile temas kuracağı iddia ediliyor.Ortaya atılan son iddialara göre, Apple JDI’dan yüklü miktarda 2160 x 1080 piksel çözünürlüğünde, 18:9 en boy oranına sahip, 6.1 inçlikpanel siparişi vermiş durumda.Apple’ınmodelinde kullanacağı bu ekranlarda 3D Touch özelliğine yer vermeyeceği de dile getiriliyor. Ayrıca kasa tasarımında da bazı kırpmalar yapacak olan Apple’ın çelik çerçeve yerine, alüminyum çerçeve kullanarak maliyeti biraz daha azaltacağı iddia ediliyor.Cupertino merkezli şirketin,modelinden kırpacağı son özellik ise kamera tarafında. Bilindiği üzere iPhone X’te çift ana kamera mevcuttu. İşte bu iki kameralı modülün yerine, tek kamera konulması düşünülüyor.Elbette şunu unutmamak gerekiyor. Bunlar şimdilik bireribaret. İşin aslını önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde öğreneceğiz.