UEFA açıkladı: Türk Kulüplerinin borçları yükseliyor

TARAFTAR GELİRLERİ DE DÜŞÜK

Erdinç Şahin

, resmi internet sitesinden kulüplerin gelir ve giderlerine yönelik resmi dökümanları yayınladı. Buna göre Süper Lig ekiplerinin durumu pek de iç açıcı görünmüyor.UEFA’nın raporuna göre 2017 yılında en borçlu futbol ülkesi, ikinci sıradave üçüncü sırada dabulunuyor.İngiltere en borçlu kulüplere sahip olmasına rağmen bu kulüpler fazladan gelir elde ediyor.Amaiçin benzer bir durum söz konusu değil. Üstelik İngiliz kulüplerinin borçları geçen yıl yüzde 10 azalırken, Türkiye’deki kulüplerde borçlar yüzde 6 artmış.Türkiye'de oynanan müsabakalarda bilet geliri olarak ilk 20’ye giren bir takımımız bulunmuyor. Maç başı ortalamasına 78 bin kişiye oynayan Barcelona bu konuda lider. Onları Manchester United ve Borussia Dortmund gibi takımlar izliyor.