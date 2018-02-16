UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları



MILAN BÜYÜK AVANTAJ SAĞLADI



DORTMUND UZATMALARDA GÜLDÜ



ESKİ BEŞİKTAŞLI'DAN HAT - TRICK

Haber Merkezi

Öne çıkan maçlarda, İngiltere temsilcisi, konuk olduğu İsveç ekibi13. dakikada Nacho Monreal, 24. dakikada Sotirios Papagiannopoulos (kendi kalesine) ve 58. dakikada Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil'in golleriyle 3-0 yendi.da deplasmanda karşılaştığı Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'i 3-0'lık skorla geçti. İtalyan ekibinin gollerini 45. dakikada Patrick Cutrone, 64. dakikada Ricardo Rodriguez, 90+2'nci dakikada Fabio Borini kaydetti. Milan'da maça ilk 11'de başlayan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, 75. dakikada yerini Borini'ye bıraktı.Milli oyuncu Ömer Toprak'ın ilk 11'de forma şansı bulduğuse ağırladığı Atalanta'yı uzatmalarda bulduğu golle 3-2 mağlup etti. Alman ekibi 30. dakikada Andre Schürrle, 65 ve 90+1'nci dakikalarda Michy Batshuayi ile ağları sarstı. İtalya temsilcisinin gollerini ise Josip Ilicic kaydetti.Rus ekibiise konuk olduğu Fransa'dan Nice'i 3-2 mağlup etti. Eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes, biri penaltıdan olmak üzere üç gol atarak maçın yıldızı oldu.Racine Coly'nin 67. dakikada doğrudan kırmızı kart görmesinin ardından maçı 10 kişi tamamlayan Nice'in gollerini ise biri penaltıdan Mario Balotelli kaydetti.Olympique Marsilya (Fransa) - Braga (Portekiz): 3-0Östersunds (İsveç) - Arsenal (İngiltere): 0-3Ludogorets (Bulgaristan) - Milan (İtalya): 0-3Real Sociedad (İspanya) - Salzburg (Avusturya) 2-2Spartak Moskova (Rusya) - Athletic Bilbao (İspanya): 1-3Nice (Fransa) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 2-3Borussia Dortmund (Almanya) - Atalanta (İtalya): 3-2AA