Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonunun son 32 turu ilk ayağında, TSİ 21.00'de başlayan karşılaşmalar sona erdi

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
Öne çıkan maçlarda, İngiltere temsilcisi Arsenal, konuk olduğu İsveç ekibi Östersunds'u 13. dakikada Nacho Monreal, 24. dakikada Sotirios Papagiannopoulos (kendi kalesine) ve 58. dakikada Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil'in golleriyle 3-0 yendi.


MILAN BÜYÜK AVANTAJ SAĞLADI


Milan da deplasmanda karşılaştığı Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'i 3-0'lık skorla geçti. İtalyan ekibinin gollerini 45. dakikada Patrick Cutrone, 64. dakikada Ricardo Rodriguez, 90+2'nci dakikada Fabio Borini kaydetti. Milan'da maça ilk 11'de başlayan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, 75. dakikada yerini Borini'ye bıraktı.


DORTMUND UZATMALARDA GÜLDÜ


Milli oyuncu Ömer Toprak'ın ilk 11'de forma şansı bulduğu Borussia Dortmund ise ağırladığı Atalanta'yı uzatmalarda bulduğu golle 3-2 mağlup etti. Alman ekibi 30. dakikada Andre Schürrle, 65 ve 90+1'nci dakikalarda Michy Batshuayi ile ağları sarstı. İtalya temsilcisinin gollerini ise Josip Ilicic kaydetti.


ESKİ BEŞİKTAŞLI'DAN HAT - TRICK


Rus ekibi Lokomotiv Moskova ise konuk olduğu Fransa'dan Nice'i 3-2 mağlup etti. Eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes, biri penaltıdan olmak üzere üç gol atarak maçın yıldızı oldu.

Racine Coly'nin 67. dakikada doğrudan kırmızı kart görmesinin ardından maçı 10 kişi tamamlayan Nice'in gollerini ise biri penaltıdan Mario Balotelli kaydetti.

Sona eren maçların sonuçları şöyle:

Olympique Marsilya (Fransa) - Braga (Portekiz): 3-0
Östersunds (İsveç) - Arsenal (İngiltere): 0-3
Ludogorets (Bulgaristan) - Milan (İtalya): 0-3
Real Sociedad (İspanya) - Salzburg (Avusturya) 2-2
Spartak Moskova (Rusya) - Athletic Bilbao (İspanya): 1-3
Nice (Fransa) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 2-3
Borussia Dortmund (Almanya) - Atalanta (İtalya): 3-2

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Ramil Guliyev'e 'Yılın Sporcusu' ödülü

Ramil Guliyev'e 'Yılın Sporcusu' ödülü
Beşiktaş Sompo Japan - Banvit (Maç özeti)

Beşiktaş Sompo Japan - Banvit (Maç özeti)
Kardemir Karabükspor’a yardım kampanyası

Kardemir Karabükspor’a yardım kampanyası

Giuliano'nun milli takım forması tehlikede

Giuliano'nun milli takım forması tehlikede
Tahkim Kurulu, Aziz Yıldırım’ın cezasını onadı

Tahkim Kurulu, Aziz Yıldırım’ın cezasını onadı
Beşiktaş kafilesi Konya'da

Beşiktaş kafilesi Konya'da
Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
PFDK'dan Galatasaray'a ceza!

PFDK'dan Galatasaray'a ceza!
Bayern Münih - Beşiktaş maçının İddaa oranları açıklandı

Bayern Münih - Beşiktaş maçının İddaa oranları açıklandı
Anastasya Brizgalova'dan iltifatlara yanıt: Güzelliğe madalya vermiyorlar

Anastasya Brizgalova'dan iltifatlara yanıt: Güzelliğe madalya vermiyorlar
TFF'den 'Caner Erkin cezası' üzerinden açıklama

TFF'den 'Caner Erkin cezası' üzerinden açıklama