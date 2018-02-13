Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

UEFA Başkanı Ceferin'den Türk kulüplerine uyarı

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Finansal Fair Play (FFP) kuralları kapsamında ekonomik sıkıntı yaşayan Türk kulüplerinin durumlarını incelemeye devam ettiklerini söyledi

13 Şubat 2018, Salı 19:33
UEFA Başkanı Ceferin'den Türk kulüplerine uyarı
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Birleşmiş Milletler'in (BM) İsviçre'nin Cenevre kentindeki ofisinde, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) adaylığı, Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) ve Türk kulüplerinin finansal sorunları hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.


'KULÜPLERİN FİNANSAL DURUMLARI İNCELENMEYE DEVAM EDİYOR'


Avrupa'da 2016 yılı itibarıyla en fazla borcu olan ilk 20 kulüp içinde 3 Türk temsilcisinin yer alması hakkında UEFA tarafından yayımlanan raporu değerlendiren Ceferin, 'UEFA Finansal Fair Play çerçevesinde kulüplerin finansal durumları incelenmeye devam ediyor. Türk kulüplerinin de finansal durumunu biliyoruz. UEFA'nın ilgili birimleri gereken adımları atıyor.' diye konuştu.

Ceferin, EURO 2024'ü düzenlemek için adaylık başvurusu yapan Türkiye ile Almanya'nın durumuna da değinerek, '2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenlemek için iki büyük ülke adaylığını koydu.

Mükemmel bir adaylık süreci işliyor. UEFA İcra Kurulu tarafından verilecek karar sonrasında şampiyonayı düzenleyen ülkeyi göreceğiz.' ifadelerini kullandı.

VAR ile ilgili analizlerin devam ettiğini belirten Ceferin, sistem hakkında gerekli çalışmaların sürdüğünü ve sistemin ilerleyen dönemlerde uygulanması için gereken adımların atılacağını vurguladı.

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Galatasaray’a durmak yok

Galatasaray’a durmak yok
Son dakika! Derbi tarihleri açıklandı!

Son dakika! Derbi tarihleri açıklandı!
Hakimden Asena Atalay'a: 'Sizi tutuklama yetkim var'

Hakimden Asena Atalay'a: 'Sizi tutuklama yetkim var'
İddaa şampiyonluk oranları değişti

İddaa şampiyonluk oranları değişti
Hidayet Türkoğlu: 'Herkesi kendi olgunluğuna bırakıyoruz'

Hidayet Türkoğlu: 'Herkesi kendi olgunluğuna bırakıyoruz'
Aziz Yıldırım hakkında zorla getirilme kararı

Aziz Yıldırım hakkında zorla getirilme kararı
Obradovic ile Ergin Ataman arasındaki gerilim basın toplantısında da sürdü

Obradovic ile Ergin Ataman arasındaki gerilim basın toplantısında da sürdü
Bayern Münih kendi taraftarını Beşiktaş maçı için tehdit etti

Bayern Münih kendi taraftarını Beşiktaş maçı için tehdit etti
NTVSPOR'un satışında son dakika

NTVSPOR'un satışında son dakika
PFDK'dan Fenerbahçe ve Azizi Yıldırım'a ceza yok

PFDK'dan Fenerbahçe ve Azizi Yıldırım'a ceza yok
Emmanuel Eboue İstanbul'a geldi

Emmanuel Eboue İstanbul'a geldi