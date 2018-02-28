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UEFA'dan Beşiktaş-Bayern Münih maçıyla ilgili flaş yorum!

UEFA'nın resmi internet sitesi, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayern Münih'e 5-0'la boyun eğen Beşiktaş'la ilgili bir makale yayımladı.

UEFA'dan Beşiktaş-Bayern Münih maçıyla ilgili flaş yorum!
UEFA'nın resmi internet sitesi, Şampiyonlar Ligi ikinci turunda deplasmanda Bayern Münih'e 5-0mağlup olarak tur şansını mucizelere bırakan Beşiktaş ile ilgili bir değerlendirme yazısı yayımladı.

"Beşiktaş, Bayern Münih karşısında gururu için oynayacak" başlığını kullanan UEFA, Siyah Beyazlılar'ın mucizevi bir geri dönüş gerçekleştirememesi durumunda Avrupa defterini kapatacağını vurguladı.

Allianz Arena'da oynanan ilk maçın detaylarının aktarıldığı haberde daha önce hiçbir kulübün UEFA organizasyonlarında 5-0'lık bir mağlubiyetten sonra turu geçemediği hatırlatıldı.

Beşiktaş ile Bayern Münih arasında Vodafone Park'ta oynanacak rövanş mücadelesi, 14 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak.


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