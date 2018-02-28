UEFA'dan Beşiktaş-Bayern Münih maçıyla ilgili flaş yorum!

Erdinç Şahin

'nın resmi internet sitesi,ikinci turunda deplasmanda'emağlup olarak tur şansını mucizelere bırakanile ilgili bir değerlendirme yazısı yayımladı." başlığını kullanan UEFA, Siyah Beyazlılar'ın mucizevi bir geri dönüş gerçekleştirememesi durumunda Avrupa defterini kapatacağını vurguladı.'da oynanan ilk maçın detaylarının aktarıldığı haberde daha önce hiçbir kulübün UEFA organizasyonlarında 5-0'lık bir mağlubiyetten sonra turu geçemediği hatırlatıldı.Beşiktaş ile Bayern Münih arasında'ta oynanacak rövanş mücadelesi, 14 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak.