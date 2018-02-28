UEFA'dan Beşiktaş-Bayern Münih maçıyla ilgili flaş yorum!

UEFA
'nın resmi internet sitesi, Şampiyonlar Ligi
ikinci turunda deplasmanda Bayern Münih
'e 5-0
mağlup olarak tur şansını mucizelere bırakan Beşiktaş
ile ilgili bir değerlendirme yazısı yayımladı.
"Beşiktaş, Bayern Münih karşısında gururu için oynayacak
" başlığını kullanan UEFA, Siyah Beyazlılar'ın mucizevi bir geri dönüş gerçekleştirememesi durumunda Avrupa defterini kapatacağını vurguladı.
Allianz Arena
'da oynanan ilk maçın detaylarının aktarıldığı haberde daha önce hiçbir kulübün UEFA organizasyonlarında 5-0'lık bir mağlubiyetten sonra turu geçemediği hatırlatıldı.
Beşiktaş ile Bayern Münih arasında Vodafone Park
'ta oynanacak rövanş mücadelesi, 14 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak.
Erdinç Şahin