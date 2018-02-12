UEFA'dan Cengiz Ünder'e övgü

Erdinç Şahin

’da forma giyen milli futbolcu, her geçen gün performansını arttırmaya ve dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftadeplasmanında takımının tek golünü atan genç futbolcu, bu hafta da rakip fileleri boş geçmedi. Cengiz Ünder, Roma’nın evinde’yu 5-2 mağlup ettiği maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.’nin resmi sosyal medya hesabı da Cengiz için, övgü dolu paylaşım yaptı. Roma’nın Benevento ile oynadığı karşılaşmadan sonra yapılan paylaşımda, “İzlenmesi gerek biri. Cengiz Ünder, Roma için 2 maçta 3 gol attı” ifadeleri kullanıldı.Oğuzhan Ort / İSTANBUL (İHA)