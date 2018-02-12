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UEFA'dan Cengiz Ünder'e övgü

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin resmi sosyal medya hesabı, Roma’nın Benevento’yu 5-2 mağlup ettiği maçta 2 gol, 1 asist ile oynayan Cengiz Ünder için övgü dolu sözler yazdı. 

UEFA'dan Cengiz Ünder'e övgü
Roma’da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, her geçen gün performansını arttırmaya ve dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Hellas Verona deplasmanında takımının tek golünü atan genç futbolcu, bu hafta da rakip fileleri boş geçmedi. Cengiz Ünder, Roma’nın evinde Benevento’yu 5-2 mağlup ettiği maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin resmi sosyal medya hesabı da Cengiz için, övgü dolu paylaşım yaptı. Roma’nın Benevento ile oynadığı karşılaşmadan sonra yapılan paylaşımda, “İzlenmesi gerek biri. Cengiz Ünder, Roma için 2 maçta 3 gol attı” ifadeleri kullanıldı.



Oğuzhan Ort / İSTANBUL (İHA)


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