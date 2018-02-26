UEFA’dan Şampiyonlar Ligi için devrim gibi değişiklik!

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ SAYISI 4 OLUYOR

Erdinç Şahin

'da yapılan kongresinde adeta devrim niteliğinde kararlar açıklandı.'in bizzat açıkladığı bazı kararlar arasında'nin olması dikkat çekti.Milliyet Gazetesi’nde yer alan habere göre; futbolda gol çizgisi başta olmak üzere birçok sıkıntılı konuyu aydınlatma adına devreye sokulan'nde kullanılmayacağı duyuruldu.Video Yardımcı Hakem sisteminin halen test aşamasında olduğu belirtilirken,birçok ligdeki örnekler de göz önünde bulunduruldu.Resmi olarak VAR'ın önümüzdeki sezon'nde kullanılmayacağı ifade edildi.Bir diğer sıcak gelişmekuralı için belirtildi.tarafından değişiklik sayısının artacağı ifade edildi. Mevcut 3 oyuncu değişikliğinin 4'e çıkacağı kaydedildi. Bu kararın altında yatan sebep olarak, futbolcuların sağlığının koruma altına alınması ve takımlara daha rahat bir kadro kurma, kullanma şansı verilmesi gösterildi.