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UEFA’dan Şampiyonlar Ligi için devrim gibi değişiklik!

Slovakya'da düzenlenen UEFA kongresinde gelecek sezon için kritik kararlar alındı. Oyuncu değişikliği sayısının artırılmasının konuşulduğu toplantıda Video Yardımcı Hakem sisteminin gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde kullanılmayacağı açıklandı.

UEFA’dan Şampiyonlar Ligi için devrim gibi değişiklik!
UEFA'nın bugün Slovakya'da yapılan kongresinde adeta devrim niteliğinde kararlar açıklandı. UEFA Başkanı Alexander Ceferin'in bizzat açıkladığı bazı kararlar arasında Video Hakem Sistemi'nin olması dikkat çekti.

Milliyet Gazetesi’nde yer alan habere göre; futbolda gol çizgisi başta olmak üzere birçok sıkıntılı konuyu aydınlatma adına devreye sokulan Video Yardımcı Hakem sistemi VAR, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde kullanılmayacağı duyuruldu.

Video Yardımcı Hakem sisteminin halen test aşamasında olduğu belirtilirken, Avrupa'daki birçok ligdeki örnekler de göz önünde bulunduruldu.

Resmi olarak VAR'ın önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde kullanılmayacağı ifade edildi.
 

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ SAYISI 4 OLUYOR


Bir diğer sıcak gelişme ‘oyuncu değişikliği' kuralı için belirtildi. Yine Başkan Ceferin tarafından değişiklik sayısının artacağı ifade edildi. Mevcut 3 oyuncu değişikliğinin 4'e çıkacağı kaydedildi. Bu kararın altında yatan sebep olarak, futbolcuların sağlığının koruma altına alınması ve takımlara daha rahat bir kadro kurma, kullanma şansı verilmesi gösterildi.


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