Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

UEFA, Fenerbahçe'nin kapısına geldi!

Cuma günü sabah saatlerinde kulüp binasına gelen UEFA yetkilileri, mali tabloları detaylı bir şekilde inceledi. Kulüpten belgeler alarak ayrılan sorumlular, Sarı-Lacivertli yöneticilere bir daha geleceklerini bildirdi.

UEFA, Fenerbahçe'nin kapısına geldi!
2016 yılının mayıs ayında UEFA ile Finansal Fair Play (FFP) kuralları çerçevesinde mali yapılandırma anlaşması imzalayan Fenerbahçe, bu çerçevede kritik bir dönemeci geride bıraktı.

UEFA’dan bir heyet cuma günü İstanbul’a gelerek Sarı-Lacivertli kulübün son mali durumunu mercek altına aldı. Kulüp binasına sabah saatlerinde giriş yapan heyet, inceledikleri Fenerbahçe’nin mali tablolarını yanlarına ayrılarak kulüpten ayrıldı.

UEFA yetkilileri, bu tabloları inceledikten sonra tekrar İstanbul’a geleceklerini Sarı-Lacivertli idarecilere iletti. Fenerbançe’nin çalışalanları yaklaşık bir aydır UEFA yetkilerinin yapacağı bu denetime hazırlanıyordu.
 

SON SPONSOR ELİNİ GÜÇLENDİRDİ


Fenerbahçe söz konusu FFP anlaşması gereği, UEFA ile içinde bulunduğumuz 2017-18 dönemi için maksimum 10 milyon euroluk hesap açığı vermeyi taahhüt etmişti.

Bu dengeyi sağlamak adına uzun süredir yaptığı çalışmalardan istenen sonuçları alamayan Sarı-Lacivertliler’i rahatlatan gelişme ise geçen günlerde yaşanmıştı. Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetim, iş adamı Mehmet Ali Aydınlar’ın sahibi olduğu Acıbadem Sağlık Grubu ile büyük bir sponsorluk anlaşması imzaladı. İlk etapta kulübe 30 milyon lira girdi sağlayan bu anlaşma UEFA denetlemesinde mali sıkıntıları da bir nebze olsun bertaraf etmiş oldu.

Akşam


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Burak Yılmaz’ın büyük fedakarlığı

Burak Yılmaz’ın büyük fedakarlığı
Aziz Yıldırım’dan Mehmet Ali Aydınlar’a teşekkür!

Aziz Yıldırım’dan Mehmet Ali Aydınlar’a teşekkür!
Osmanlıspor’un yıldızı Serdar Gürler’den flaş Fatih Terim paylaşımı

Osmanlıspor’un yıldızı Serdar Gürler’den flaş Fatih Terim paylaşımı
Fenerbahçe'yi yasa boğan ölüm! FB TV Teknik Müdürü Mesut Koygun hayatını kaybetti

Fenerbahçe'yi yasa boğan ölüm! FB TV Teknik Müdürü Mesut Koygun hayatını kaybetti
Beşiktaş'ta kritik dönem: Sezona bedel 24 gün!

Beşiktaş'ta kritik dönem: Sezona bedel 24 gün!
Badou Ndiaye'ye çalışma izni engeli!

Badou Ndiaye'ye çalışma izni engeli!
İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi Ali Palabıyık'ın notu

İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi Ali Palabıyık'ın notu
Valbuena’nın iki farklı yüzü!

Valbuena’nın iki farklı yüzü!
Dusko Tosic'ten Fikret Orman'ı çıldırtan istek

Dusko Tosic'ten Fikret Orman'ı çıldırtan istek
Arda’nın kardeşi Okan Turan’dan Galatasaray taraftarını kızdıran paylaşım!

Arda’nın kardeşi Okan Turan’dan Galatasaray taraftarını kızdıran paylaşım!
Genç futbolcu darp edilen kadını kurtarmak isterken öldürüldü

Genç futbolcu darp edilen kadını kurtarmak isterken öldürüldü