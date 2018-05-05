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UEFA'nın Galatasaray kararı belli oldu!

UEFA’nın 11 Mayıs’ta açıklayacağı karara göre Sarı-Kırmızılılara Avrupa’dan men cezası ya da transfer yasağı söz konusu değil. İlk planda 65 milyon Euro’luk takım bütçesi düşürülecek.

UEFA'nın Galatasaray kararı belli oldu!
Yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle 9 Mart'ta FFP Komitesi'ne sunum yapan Galatasaray için UEFAkararını 11 Mayıs'ta açıklayacak. Avrupa'dan men cezası bekleyen ezeli rakipleri kulislerde bunu dile getirse de Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan, UEFA'nın sarı-kırmızılı kulüp hakkında aldığı kararı öğrendi.

İşte detaylar:

* Galatasaray'a kesinlikle Avrupa'dan men cezası gelmeyecek.

* Transfer yasağı da söz konusu değil. Ancak FFP Komitesi ağır disiplin yaptırımları çerçevesinde sarı-kırmızılı kulüpten bütçe kısıtlaması isteyecek. ¦ İlk planda 65 milyon Euro'luk takım bütçesi düşürülecek.
 

SATTIĞIN KADAR ALACAKSIN


* Transfer için Galatasaray'a kârının 7 katı kadar oyuncu alma hakkı tanınacak. 9 aylık bilançosunda eksi 155 milyon TL yazan sarı-kırmızılı kulübün bu dönem için zarardan kâra geçmesi imkansız. Bu yüzden Galatasaray yazın transferde 'sattığın kadar al' stratejisini izlemek zorunda. Ancak gelecek sezon Sportif A.Ş. 5 milyon Euro kâr açıklarsa sarı-kırmızılı kulüp 35 milyon Euro'luk transfer yapma hakkına sahip olacak.
 

ADAYLARDAN İMZA ALINACAK


* Galatasaray'daki seçim sürecini takip eden UEFA, 11 Mayıs'ta açıklayacağı 'bütçe kısıtlaması' kararını uygulayacaklarına dair tüm başkan adaylarından imza alacak ve 26 Mayıs'ta seçilecek yeni yönetim bu FFP kriterlerine uyacak.


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