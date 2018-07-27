UEFA Şampiyonlar Ligi'nden Fenerbahçe paylaşımı
UEFA Şampiyonlar Ligi, üçüncü ön eleme turunda Benfica ile karşılaşacak Fenerbahçe için dikkat çeken bir paylaşım yapıldı
Şampiyonlar Ligi'nin resmi Twitter hesabı Mateja Kezman ve Alex de Souza'nın bir fotoğrafını paylaştı.
Bu paylaşım Fenerbahçe taraftarını duygulandırdı. Andre Ayew transferiyle kadrosunu güçlendiren temsilcimiz Fenerbahçe ön eleme turunda Portekiz ekibi Benfica'yla eşleşmişti.
İşte o paylaşım:
https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1022860872107130881