  • Haberler
  • Futbol
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nden Fenerbahçe paylaşımı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nden Fenerbahçe paylaşımı

UEFA Şampiyonlar Ligi, üçüncü ön eleme turunda Benfica ile karşılaşacak Fenerbahçe için dikkat çeken bir paylaşım yapıldı

27 Temmuz 2018, Cuma 20:46 Son Güncelleme: 27 Temmuz 2018, Cuma 20:55
A A

Şampiyonlar Ligi'nin resmi Twitter hesabı Mateja Kezman ve Alex de Souza'nın bir fotoğrafını paylaştı.

Bu paylaşım Fenerbahçe taraftarını duygulandırdı. Andre Ayew transferiyle kadrosunu güçlendiren temsilcimiz Fenerbahçe ön eleme turunda Portekiz ekibi Benfica'yla eşleşmişti.

İşte o paylaşım:

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER