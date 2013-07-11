UEFA toplantısında şok eden diyalog

İspanyol Disiplin Müfettişi Palacios'un sevk işleminden bu yana Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu toplantısı öncesi sürekli "gerekçe" değiştirmesinin duruşmada gergin anlara sebep olduğu ortaya çıktı.

Son olarak müfettiş Palacios'un duruşmaya yaklaşık 10 saat kala ikinci bir dilekçe ile kurula ek deliller sunması duraşmada ilginç bir diyaloğun yaşanmasına neden olduğu öğrenildi.

F.Bahçe'nin Hukuktan Sorumlu yöneticisi Deniz Tolga Aytöre'nin duruşma sırasında müfettiş Palacios'un sürekli delil değiştirmesine karşılık Tahkim Kurulu başkanına dönerek, "Sayın başkanım sevk işleminden bu yana sürekli müfettiş tarafından değiştirilen parti parti önümüze konan olaylar var.

Kendisine söyleyin sepetinde ne varsa hepsini birden ortaya döksün böyle parti parti çıkartarak yargılamamı olur" serzenişinde bulunduğu öğrenildi.

Aytöre'nin disiplin müfettişinin ilk olarak önlerine 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını koyduğunu belirterek, "Şimdi önümüze yok hükmünde olan ulusal federasyonun gizlilik kararı olduğunda hazırladığı 15 Ağustos 2011 tarihli 1. Etik Kurulu raporunu koyuyor.

Bu yok hükmünde çünkü ortada 2. Etik Kurulu raporu var. Bakıyoruz arkadaşımız dün gece ikinci bir dilekçe verip ortaya yeni argumanlar koyuyor ki bunların çoğu mahkemenin bile almadığı kullanmadığı tapeler.

Mesela kendisinin dün verdiği yeni deliller içinde başkanımızın Doğan Yeşil ile konuşmasını menajer Doğan Ercan'la yapılmış bir konuşma olarak sunuyor. Bu kadar çelişki ve yanlışlığa karşı sağlıklı bir savunma yapmaya uğraşıyoruz. Bunu da lütfen dikkate alın" dediği öğrenildi.

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