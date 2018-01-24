A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

AMAÇ ÖZEL MAÇ SAYISINI AZALTMAK

ULUSLAR LİGİ TORBALARI

UEFA ULUSAL LİGİ NEDİR?

UEFA ULUSLAR LİGİ STATÜSÜ

UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Erdinç Şahin

kura çekiminde, TFF 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Başkanvekili Ali Dürüst, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar, TFF Genel Sekreter Kadir Kardaş vetemsil ediyor...Özel maç sayısının azaltılmasını sağlamayı amaçlayan ve ülkelere denk rakipleriyle daha fazla resmi maç yapma olanağı tanıyan UEFA Uluslar Ligi, aynı zamanda 2020 Avrupa Şampiyonası finallerine katılmak için alternatif bir yol teşkil ediyor.Çekya - Ukrayna,- İsveç, RusyaKuzey İrlanda - Bosna Hersek, AvustryaDanimarka - İrlanda Cumhuriyeti, Gallerİsrail - Arnavutluk - İskoçyaEstonya - Finlandiya - Yunanistan - MacaristanKuzey Kıbrıs - BulgaristanLitvanya - Karadağ - SırbistanAndorra - Kazakistan - Litvanya - GürcistanSan Marino - Moldova - Lüksemburg - BelarusKosova - Malta - Faroe Adaları - AzerbaycanCebelitarık - Lihtenştayn - Ermenistan - Makedonya1'inci Torba: Almanya, Portekiz, Belçika, İspanya2'nci Torba: Fransa, İngiltere, İsviçre, İtalya3'üncü Torba: Polonya, İzlanda, Hırvatistan, Hollanda1'inci Torba: Avusturya, Galler, Rusya, Slovakya2'nci Torba: İsveç, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti, Bosna Hersek3'üncü Torba: Kuzey İrlanda, Danimarka, Çek Cumhuriyeti,1'inci Torba: Macaristan, Romanya, İskoçya, Slovenya2'nci Torba: Yunanistan, Sırbistan, Arnavutluk, Norveç3'üncü Torba: Karadağ, İsrail, Bulgaristan, Finlandiya4'üncü Torba: Kıbrıs Rum Kesimi, Estonya, Litvanya1'inci Torba: Azerbaycan, Makedonya, Belarus, Gürcistan2'nci Torba: Ermenistan, Letonya, Faroe Adaları, Lüksemburg3'üncü Torba: Kazakistan, Moldova, Liechtenstein, Malta,4'üncü Torba: Andorra, Kosova, San Marino, CebelitarıkÖzel maç sayısının azaltılmasını sağlamayı amaçlayan ve ülkelere denk rakipleriyle daha fazla resmi maç yapma olanağı tanıyan UEFA Uluslar Ligi, aynı zamanda 2020 Avrupa Şampiyonası finallerine katılmak için alternatif bir yol teşkil ediyor.UEFA'ya üye 55 üye federasyonun ülke puanına göre belirlenen A, B, C ve D olmak üzere dört ayrı kategoride yarışacağı Uluslar Ligi'nde Türkiye B Ligi'nde mücadele edecek. Türkiye, Uluslar Ligi kura çekimine Kuzey İrlanda, Danimarka ve Çek Cumhuriyeti'nin de olduğu 3. torbadan katılacak ve bu ülkelerle eşleşmeyecek. Türkiye'nin gruptaki muhtemel iki rakibi Avusturya, Galler, Rusya, Slovakya, İsveç, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti ve Bosna-Hersek arasından seçilecek.Üç takımlı dört gruptan oluşacak B Ligi'nde takımlar rakipleriyle biri içeride biri dışarıda olmak üzere toplam iki kez karşılaşacak. Bu nedenle Türkiye, Eylül-Kasım 2018 döneminde iki tane özel maç yapma olanağı bulacak.Takımlar, 3'erli 4 gruba ayrılacak. 4 grup lideri, Haziran 2019'da şampiyonu belirleyecek UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nde (Yarı final, üçüncülük maçı ve final) mücadele verecek. Finalistler arasından seçilecek ev sahibi ülke Aralık 2019'da belli olacak.Grup sonuncusu olan 4 ülke, 2020'de düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi'nde B Grubu'na düşecek.UEFA EURO 2020'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.B Ligi'ndeki 12 ülke, 3'er takımlı 4 gruba ayrılacak. Gruplarında lider olan 4 ülke, A Ligi'ne yükselecek. Grup sonuncusu 4 ülke ise 2020'de oynanacak bir sonraki turnuva için C Ligi'ne düşecek.B Ligi'nde en çok puanı olan ve UEFA EURO 2020'ye katılamayan 4 ülke ise Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.Takımlar, 1 grup 3 ve 3 grup 4'er takıma ayrılacak. 4 grup birincisi, B Ligi'ne yükselecek. Grup sonuncusu olan 4 ülke, 2020'de düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi'nde D Grubu'na düşecek.UEFA EURO 2020'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.Takımlar 4'erli 4 gruba ayrılacak. 4 grup birincisi, C Ligi'ne yükselecek. UEFA EURO 2020'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.1'inci Hafta: 6-8 Eylül 20182'nci Hafta: 9-11 Eylül 20183'üncü Hafta: 11-13 Ekim 20184'üncü Hafta: 14-16 Ekim 20185'inci Hafta: 15-17 Kasım 20186'ıncı Hafta: 18-20 Kasım 2018Final kurası: Aralık 2018Finaller: 5-9 Haziran 2019UEFA EURO 2020 Play-Off kurası: 22 Kasım 2018UEFA EURO 2020 Play-Off maçları: 26-31 Mart 2020İSTANBUL,(DHA)