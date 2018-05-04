Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

UEFA’ya 141 milyon Euro’luk dava! Fenerbahçe beklemede...

Fenerbahçe, Yargıtay kararından sonra UEFA’ya 4 sezon için toplam 141 milyon euro’luk tazminat davası açacak.

UEFA’ya 141 milyon Euro’luk dava! Fenerbahçe beklemede...
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 3 Temmuz süreciyle alakalı yaptığı son açıklamada, "İnanıyorum, haklı olan davamızda maddi kayıplarımızın hepsini geri alacağız" demişti. Sarı-Lacivertlilerin bu ifadenin ardından Yargıtay'dan çıkacak kararı beklediği ve beraat sonrası UEFA'ya dev bir dava açacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin 2011-12 (32 milyon euro), 2012-13 (14 milyon euro), 2013-14 (20 milyon euro) ve 2014-15 (25 milyon euro) sezonlarını kapsayan toplam 4 yılı UEFA'ya maddi kayıp olarak göstereceği ve 91 milyon euro talep edeceği kaydedildi.

Sarı-Lacivertlilerin tüm bu sezonlar için bilet satışı, reklam alma ve ürün satışlarını da üst üste koyduğunda 50 milyon euro daha isteyeceği ve bu miktarın toplam 141 milyon euro'ya denk geldiği bildirildi.
 

TÜRKİYE'DEN 100-250 MİLYON TL


Fenerbahçe'nin, 3 Temmuz sürecinde aleyhinde hareket edildiğine inandığı Türkiye'de bulunan kişi ve kurumlara da yüksek meblağlı bir tazminat davası açacağı bildirildi. Sarı- lacivertlilerin, bu kişi ve kurumlardan 100 milyon TL ile 250 milyon TL arasında bir gelir elde etmek istediği kaydedildi.

(Fotomaç)


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan ortak karar

Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan ortak karar
Beşiktaş, Burak Yılmaz'la anlaştı

Beşiktaş, Burak Yılmaz'la anlaştı
Medipol Başakşehir son dakikada yıkıldı

Medipol Başakşehir son dakikada yıkıldı
Süper Lig'de puan durumu

Süper Lig'de puan durumu
Sivasspor maçında Arda Turan çıldırdı!

Sivasspor maçında Arda Turan çıldırdı!
Mossoro, 1 dakika ara ile iki sarı kart görerek oyundan atıldı

Mossoro, 1 dakika ara ile iki sarı kart görerek oyundan atıldı
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nda yalanlama

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nda yalanlama
Medipol Başakşehir - Sivasspor maç özeti

Medipol Başakşehir - Sivasspor maç özeti
Gaziantepspor - Giresunspor maçı özeti

Gaziantepspor - Giresunspor maçı özeti
Adriana Lima El Clasico'da hangi takımı tutuyor?

Adriana Lima El Clasico'da hangi takımı tutuyor?
Ozan Korkut, Galatasaray başkanlığına aday oldu

Ozan Korkut, Galatasaray başkanlığına aday oldu