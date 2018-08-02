UEFA Hakem Komitesi Başkanı görevini yapan Pierluigi Collina, Nyon'daki hakem seminerinde kişisel nedenlerden dolayı görevini bıraktığını açıkladı.

58 yaşındaki Collina, 2005'te hakemliği bırakmasının ardından 2010'da UEFA Hakem Komitesi Başkanı olarak görev yapmaya başlamıştı.

Collina, hakemimiz Cüneyt Çakır konusundaki olumlu yaklaşımıyla dikkat çekiyordu.

Collina'nın görevi bırakmasının ardından UEFA, mevcut göreve bir başka eski İtalyan hakem Roberto Rosetti getirildi.

UEFA Başkanı Aleksandar Ceferin ise Collina'nın kararı sonrası kendisine teşekkürlerini iletirken Collina da, "UEFA Hakem Komitesi Başkanı olarak çalışmak bir ayrıcalıktı. Hakem komitesi ile birlikte elde ettiğimiz sonuçlardan gurur duyuyoruz." dedi.