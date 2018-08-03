Fenerbahçe'ye 7 ve 14 Ağustos'ta ilki deplasmanda olmak üzere oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki Benfica maçı öncesi kötü haber geldi.

UEFA kuralları nedeniyle sattığı kadar transfer yapmak zorunda olan Sarı-Lacivertliler, bu yüzden genç transferleri Ferdi Kadıoğlu ve kaleci Berke Özer'i Avrupa kadrosuna almayacak.

AYEW VE BARIŞ LİSTEDE YER ALACAK

Fenerbahçe'nin UEFA'ya vereceği listede yeni transferlerden iki oyuncu yer alacak. Fernandao'yu 3 milyon dolara satan Sarı-Lacivertliler, 1 milyon Avro bedelle transfer ettiği Barış Alıcı ile 1.5 milyon Avro'ya kiralanan Andre Ayew'i UEFA 'ya bildireceği listeye yazacak.

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