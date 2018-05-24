Sarı-lacivertliler bu sezon UEFA'nın kendilerine verdiği "Sadece 10 milyon Euro zarar edebilirsin" talimatını yerine getiremedi ve 12.5 milyon Euro zarar etti. Aradaki 2.5 milyon Euro'luk farktan dolayı Fenerbahçe'ye para cezası gelmesi bekleniyor.

Başa baş kuralı gereğince gelecek sezon F.Bahçe'nin edebileceği zarar maksimum 5 milyon Euro. Kanarya'nın, 2019-20 sezonunu ise sıfır zarar ile kapatması gerekiyor.





(Sabah)