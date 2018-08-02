UEFA’nın bekleyişi sürpriz değil

UEFA’nın Galatasaray ile ilgili nihai kararını henüz açıklamaması merak uyandırdı. Cim Bom’un dosyasını değerlendiren UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı, sarı-kırmızılılara herhangi bir cezai yaptırım getirmemiş, süreci bir yapılandırma anlaşmasıyla sonuçlandırmıştı.

Ancak bu kararın birkaç hafta sonrasında Haziran ayı içerisinde yeni bir karar alındı ve kulübün dosyasının yeniden inceleneceğine hükmedildi. Yeniden incelemeyle ilgili ise henüz bir sonuca varılmadı. Bu ay sonunda Şampiyonlar Ligi’nde yapılacak grup aşamasının kura çekimi öncesi meraklı bir bekleyiş başladı.

UEFA Finansal Fair Play yönetmeliğine göre bir kulüple ilgili verilen kararın yeniden incelemeye alınması ancak baş müfettişin değerlendirmesindeki bir hata durumunda mümkün oluyor. Galatasaray ile yapılandırma anlaşmasına gidilmesi kararını Kulüp Finansal Kontrol Organı’nın Araştırma Birimi verdi. Şimdi ise dosya aynı organın Yargısal Birimi’nde…

Kulüp ile ilgili yapılan yeniden incelemede baş müfettişin sunduğu raporu sabit kabul etmek, tekrardan bir incelemenin zaten aynı sonucu doğurmasından başka bir anlama gelmeyecek. Araştırma Birimi’nin kararına esas olan müfettiş raporunun hatalar içerebileceğine dair öngörüden yola çıkılarak yeniden inceleme kararı verilmesi, o halde müfettişin değerlendirmesinin de yeniden ele alınması gerekliliğini ortaya koyuyor.

Bu da uzun bir sürece tekabül ediyor… Galatasaray ile ilgili yeniden inceleme kararının üzerinden bir aydan fazla süre geçmesine karşın henüz bu yeniden incelemeyle ilgili bir karar açıklanmamış olmasının sürpriz olmadığı ortaya çıkıyor.