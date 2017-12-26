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Ufak Tefek Cinayetler 10. bölüm fragmanı: Serhan geçmişin peşine düşüyor

Ufak Tefek Cinayetler 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanında Edip'in kendisini Oya'nın sevgilisi olarak tanıtması eski defterleri açıyor. Serhan geçmişin peşine düşüyor. İşte Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı...

26 Aralık 2017, Salı 11:01
Ufak Tefek Cinayetler 10. bölüm fragmanı: Serhan geçmişin peşine düşüyor
Kadrosu ve konusuyla izleyicisinden beğeni alan ve her bölümü merakla beklenen Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Edip'in kendisini Oya'nın sevgilisi olarak tanıtması eski defterlerin açılmasına neden oluyor. Serhan geçmişin peşine düşüyor. Merve ve Pelin ise bu durumdan çok rahatsız. İşte Ufak Tefek Cinayetler 10. yeni bölüm fragmanı ve detaylar...
 


UFAK TEFEK CİNAYETLER 10. BÖLÜM FRAGMANI





Merve Edip'e açık bir şekilde neyin peşinde olduğunu sorar. Serhan 1996 yılında okul etkinliğinde yaşanan olayımn peşine düşüyor. Merve ile Pelin ise bu durumdan rahataız olup harekete geçmeye hazırlanıyor. Fragmanın sonunda Serhan'ın Oya'ya "Çözücem seni. Sen istesen de istemesen de" demesi dikkat çekiyor. Peki Edip'in planı ne? Serhan geçmişi öğrenebilecek mi?
 

UFAK TEFEK CİNAYETLER 10. BÖLÜM 2. FRAGMAN  


 

 


UFAK TEFEK CİNAYETLER 9. BÖLÜMDE NELER OLDU?

 

Oya, Edip ve Serhan arasında savruluyor! 20 yıl sonra gelip, onu mahvedenlerin masasına oturan Edip’in aklında ne var? Oya kadar masum bir yerden oynayacak gibi değil. Merve durmuyor tabii, bu ilişkiye el atıyor. Fakat karşılığı çok fena olacak.




 

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