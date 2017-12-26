Ufak Tefek Cinayetler 10. bölüm fragmanı: Serhan geçmişin peşine düşüyor



UFAK TEFEK CİNAYETLER 10. BÖLÜM FRAGMANI

UFAK TEFEK CİNAYETLER 10. BÖLÜM 2. FRAGMAN



UFAK TEFEK CİNAYETLER 9. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Elif Bayram

Kadrosu ve konusuyla izleyicisinden beğeni alan ve her bölümü merakla beklenenyeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanındakendisinisevgilisi olarak tanıtması eski defterlerin açılmasına neden oluyor. Serhan geçmişin peşine düşüyor.ise bu durumdan çok rahatsız. İşte Ufak Tefek Cinayetler 10. yeni bölüm fragmanı ve detaylar...açık bir şekilde neyin peşinde olduğunu sorar. Serhan 1996 yılında okul etkinliğinde yaşanan olayımn peşine düşüyor. Merve ile Pelin ise bu durumdan rahataız olup harekete geçmeye hazırlanıyor. Fragmanın sonunda"Çözücem seni. Sen istesen de istemesen de" demesi dikkat çekiyor. Peki Edip'in planı ne? Serhan geçmişi öğrenebilecek mi?Oya, Edip ve Serhan arasında savruluyor! 20 yıl sonra gelip, onu mahvedenlerin masasına oturan Edip’in aklında ne var? Oya kadar masum bir yerden oynayacak gibi değil. Merve durmuyor tabii, bu ilişkiye el atıyor. Fakat karşılığı çok fena olacak.