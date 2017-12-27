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Ufak Tefek Cinayetler 10. bölüm özeti (Ufak Tefek Cinayetler son bölüm)

Star TV'nin sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler 10. bölüm ile ekrandaydı. Ufak Tefek Cinayetler son bölümde yaşananlar yine izleyenleri ekrana kilitledi. Peki Ufak Tefek Cinayteler 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

28 Aralık 2017, Perşembe 00:21
Ufak Tefek Cinayetler 10. bölüm özeti (Ufak Tefek Cinayetler son bölüm)
Başrollerinde Gökçe BahadırAslıhan GürbüzTülin ÖzenBade İşçilMert FıratYıldıray ŞahinlerSelim Bayraktar ve Ferit Aktuğ gibi renkli isimlerin olduğu Ufak Tefek Cinayetler sezonun ilgiyle takip edilen dizilerinden biri.  Ufak Tefek Cinayetler 10. bölüm yine heyecanlı anlara sahne oldu.

Son bölüm, Edip lisede yaşanan ve herkesin hayatını değiştiren o büyük olayı tam anlatacakken sona ermişti.


UFAK TEFEK CİNAYETLER 10. BÖLÜM ÖZETİ


Yeni bölümde Merve tehditleri ile Edip'i susturmayı başardı. Edip'in Oya'ya arkadaşlıktan öte duygular beslediğini fark etti ve bunu kullandı.

Öte yandan Serhan, lisede yaşanan bu olayın ne olduğunu anlamakta ısrarcıydı. Pelin ve Merve ikilisi olayı Serhan'a kendi istedikleri gibi anlattı. Ancak Serhan bunlara inanmadı.


MERVE, SERHAN'DAN ŞÜPHELENİYOR


Bu bölümde Merve, Serhan'ın kendisini aldattığından şüphelenmeye başladı ve bu işin peşine düştü. Bu esnada şirkette bazı şeylerin yolunda gitmediğini de yavaş yavaş fark ediyordu.

Oya ile Serhan bu bölümde az daha Merve'nin yardımcısına yakalanıyordu ama gecenin asıl bombası bu değildi.



Serhan'ın şirketine açılan soruşturma kapmasında polisler, Sarmaşık'ta yapılan yılbaşı partisine geldi.



Serhan herkesin şaşkın bakışları arasında kelepçelenerek götürüldü.

İşte o anlar...


 

UFAK TEFEK CİNAYETLER 11. BÖLÜM FRAGMANI


Ufak Tefek Cinayetler'in merakla beklenen 11. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

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