Ufak Tefek Cinayetler 10. bölüm özeti (Ufak Tefek Cinayetler son bölüm)



UFAK TEFEK CİNAYETLER 10. BÖLÜM ÖZETİ



MERVE, SERHAN'DAN ŞÜPHELENİYOR

UFAK TEFEK CİNAYETLER 11. BÖLÜM FRAGMANI

Ufak Tefek Cinayetler kıyafetleri (Dizi stili)

Ufak Tefek Cinayetler, Big Little Lies dizisinin kopyası mı?

Fırat Ağacık'ın söylediği Yaralı Ruhlar Bahçesi'ne özel klip (Ufak Tefek Cinayetler dizi müziği)

Ufak Tefek Cinayetler'in Mehmet'i Yıldıray Şahinler: İnsanlardan 'boyun devrilsin' diye tepkiler alıyorum

Pestisit nedir? Ufak Tefek Cinayetler'deki pestisitin zararları nelerdir?

Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz kimdir? (Eski eşine bakın)

Diziler nerede çekiliyor? (Ufak Tefek Cinayetler nerede çekiliyor?)

İdil Janet Demiray

Başrollerindevegibi renkli isimlerin olduğusezonun ilgiyle takip edilen dizilerinden biri.yine heyecanlı anlara sahne oldu.Son bölüm, Edip lisede yaşanan ve herkesin hayatını değiştiren o büyük olayı tam anlatacakken sona ermişti.Yeni bölümde Merve tehditleri ile Edip'i susturmayı başardı. Edip'in Oya'ya arkadaşlıktan öte duygular beslediğini fark etti ve bunu kullandı.Öte yandan Serhan, lisede yaşanan bu olayın ne olduğunu anlamakta ısrarcıydı. Pelin ve Merve ikilisi olayı Serhan'a kendi istedikleri gibi anlattı. Ancak Serhan bunlara inanmadı.Bu bölümde Merve, Serhan'ın kendisini aldattığından şüphelenmeye başladı ve bu işin peşine düştü. Bu esnada şirkette bazı şeylerin yolunda gitmediğini de yavaş yavaş fark ediyordu.Oya ile Serhan bu bölümde az daha Merve'nin yardımcısına yakalanıyordu ama gecenin asıl bombası bu değildi.Serhan'ın şirketine açılan soruşturma kapmasında polisler, Sarmaşık'ta yapılan yılbaşı partisine geldi.Serhan herkesin şaşkın bakışları arasında kelepçelenerek götürüldü.Ufak Tefek Cinayetler'in merakla beklenen 11. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.