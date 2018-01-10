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Ufak Tefek Cinayetler 11. bölüm özeti (Ufak Tefek Cinayetler son bölüm)

Yılbaşı arasından sonra televizyonun merakla beklenen dizisi Ufak Tefek Cinayetler 11. bölümü ile ekranlardaydı. Peki Ufak Tefek Cinayetler 11. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...
 

Ufak Tefek Cinayetler 11. bölüm özeti (Ufak Tefek Cinayetler son bölüm)
Başrollerinde Gökçe BahadırAslıhan GürbüzTülin ÖzenBade İşçilMert FıratYıldıray ŞahinlerSelim Bayraktar ve Ferit Aktuğ gibi renkli isimlerin olduğu Ufak Tefek Cinayetler sezonun ilgiyle takip edilen dizilerinden biri.  Star TV'de yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler 11. bölüm yine heyecanlı anlara sahne oldu.


Ufak Tefek Cinayetler'in son bölümünde düzenlenen yılbaşı partisi Serhan'ın gözaltına alınması ile sona ermişti. Araya yeni yıl tatili girmiş ve izleyenler Ufak Tefek Cinayetler 11. bölümü merak etmeye başlamıştı.


UFAK TEFEK CİNAYETLER 11. BÖLÜM


Sarmaşık'ta Serhan'ın tutuklanması ile beraber işler iyice karışır. Tüm mahalle sakinleri Merve'nin kapısına dayanır. Merve'nin imdadına yine Oya yetişir. Oya'yı sinirli kalabağın içinden kurtarır.



Serhan ise hapishanede zor zamanlar geçirmektedir. Oya'ya cezaevinden telefon gelir ve Serhan'ın çok ciddi bir panikatak krizi geçirdiği söylenir. Oya gözyaşları içinde oraya koşar.



Merve'nin evi satılığa çıkar. Ve evi almak için harekete geçen ilk isim Pelin'dir...

Merve ve Serhan aşkının nasıl başladığı da bu bölümde ekrandaydı.



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