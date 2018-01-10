Ufak Tefek Cinayetler 11. bölüm özeti (Ufak Tefek Cinayetler son bölüm)



UFAK TEFEK CİNAYETLER 11. BÖLÜM

Diziler nerede çekiliyor? (Ufak Tefek Cinayetler nerede çekiliyor?)

Ufak Tefek Cinayetler 10. bölüm özeti (Ufak Tefek Cinayetler son bölüm)

Ufak Tefek Cinayetler kıyafetleri (Dizi stili)

Ufak Tefek Cinayetler, Big Little Lies dizisinin kopyası mı?

Ufak Tefek Cinayetler'in Mehmet'i Yıldıray Şahinler: İnsanlardan 'boyun devrilsin' diye tepkiler alıyorum

Fırat Ağacık'ın söylediği Yaralı Ruhlar Bahçesi'ne özel klip (Ufak Tefek Cinayetler dizi müziği)

Pestisit nedir? Ufak Tefek Cinayetler'deki pestisitin zararları nelerdir?

Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz kimdir? (Eski eşine bakın)

İdil Janet Demiray

Başrollerindevegibi renkli isimlerin olduğusezonun ilgiyle takip edilen dizilerinden biri. Star TV'de yayınlananyine heyecanlı anlara sahne oldu.in son bölümünde düzenlenen yılbaşı partisi Serhan'ın gözaltına alınması ile sona ermişti. Araya yeni yıl tatili girmiş ve izleyenlerü merak etmeye başlamıştı.Sarmaşık'ta Serhan'ın tutuklanması ile beraber işler iyice karışır. Tüm mahalle sakinleri Merve'nin kapısına dayanır. Merve'nin imdadına yine Oya yetişir. Oya'yı sinirli kalabağın içinden kurtarır.Serhan ise hapishanede zor zamanlar geçirmektedir. Oya'ya cezaevinden telefon gelir ve Serhan'ın çok ciddi bir panikatak krizi geçirdiği söylenir. Oya gözyaşları içinde oraya koşar.Merve'nin evi satılığa çıkar. Ve evi almak için harekete geçen ilk isim Pelin'dir...Merve ve Serhan aşkının nasıl başladığı da bu bölümde ekrandaydı.