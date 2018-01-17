Ufak Tefek Cinayetler 12. bölüm (Ufak Tefek Cinayetler son bölüm)

UFAK TEFEK CİNAYETLER 12. BÖLÜM

Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz kimdir? (Eski eşine bakın)

Pestisit nedir? Ufak Tefek Cinayetler'deki pestisitin zararları nelerdir?

Fırat Ağacık'ın söylediği Yaralı Ruhlar Bahçesi'ne özel klip (Ufak Tefek Cinayetler dizi müziği)

Ufak Tefek Cinayetler, Big Little Lies dizisinin kopyası mı?

Ufak Tefek Cinayetler kıyafetleri (Dizi stili)

Diziler nerede çekiliyor? (Diriliş Ertuğrul nerede çekiliyor?)

Ufak Tefek Cinayetler'de sıcak anlar (Ufak Tefek Cinayetler fragman)

İdil Janet Demiray

'nin flaş dizisiile yayındaydı. Son bölümde Pelin Merve'nin evini satın almış ve bölüm sona ermişti.Ufak Tefek Cinayetler son bölümde Pelin, Merve'nin tahtına oturmasını görkemli bir partiyle kutladı. Oya ve Arzu doğru bulmadıkları için partiye katılmadı. Burcu ve Mehmet ise geceye birlikte katıldı...Hapishaneden çıkan ve ev hapsi cezası devam eden Serhan, kızına kavuştu. Ancak Merve sabahın ilk ışıklarıylaberaber kızını ve eşyalarını alıp evi terk etti.Oya, Serhan'ı içine düştüğü bu durumdan kurtarmaya kararlıydı ve bunun için araştırmalar yapmaya başladı.Merve, şirketi batıranın abisi Rıza olduğunu biliyordu. Bu yüzden onun yanına gitti ve sonunda Rıza'ya gerçekleri itiraf ettirmeyi başardı.Pelin'in, Sarmaşık'ta güç elde etme telaşı Taylan ile arasının bozulmasına neden oldu.Merve'nin başından beri yaptığı plan başarılı oldu ve Rıza tutuklandı. Oya da şirketteki sızıntıya sebep olan diğer ismi tutuklatmayı başlardı.Serhan Aksak özgür kaldı. Oya Serhan'a kavuşacağını sanıyordu ancak Merve geri döndü.Artık her şey yeniden başlıyordu!