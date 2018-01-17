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Ufak Tefek Cinayetler 12. bölüm (Ufak Tefek Cinayetler son bölüm)

Ufak Tefek Cinayetler 12. bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitlemeyi başardı. Ufak Tefek Cinayetler son bölümde, Serhan hapisten çıktı, Pelin yeni evini görkemli bir partiyle kutladı... İşte detaylar

17 Ocak 2018, Çarşamba 03:05
Ufak Tefek Cinayetler 12. bölüm (Ufak Tefek Cinayetler son bölüm)
Star TV'nin flaş dizisi Ufak Tefek Cinayetler 12. bölüm ile yayındaydı. Son bölümde Pelin Merve'nin evini satın almış ve bölüm sona ermişti.
 

UFAK TEFEK CİNAYETLER 12. BÖLÜM


Ufak Tefek Cinayetler son bölümde Pelin, Merve'nin tahtına oturmasını görkemli bir partiyle kutladı. Oya ve Arzu doğru bulmadıkları için partiye katılmadı. Burcu ve Mehmet ise geceye birlikte katıldı...



Hapishaneden çıkan ve ev hapsi cezası devam eden Serhan, kızına kavuştu. Ancak Merve sabahın ilk ışıklarıyla
beraber kızını ve eşyalarını alıp evi terk etti. 

Oya, Serhan'ı içine düştüğü bu durumdan kurtarmaya kararlıydı ve bunun için araştırmalar yapmaya başladı.

Merve, şirketi batıranın abisi Rıza olduğunu biliyordu. Bu yüzden onun yanına gitti ve sonunda Rıza'ya gerçekleri itiraf ettirmeyi başardı.



Pelin'in, Sarmaşık'ta güç elde etme telaşı Taylan ile arasının bozulmasına neden oldu.

Merve'nin başından beri yaptığı plan başarılı oldu ve Rıza tutuklandı. Oya da şirketteki sızıntıya sebep olan diğer ismi tutuklatmayı başlardı.

Serhan Aksak özgür kaldı. Oya Serhan'a kavuşacağını sanıyordu ancak Merve geri döndü. 



Artık her şey yeniden başlıyordu!




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