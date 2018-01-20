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Ufak Tefek Cinayetler 13.bölüm 2.fragman yayınlandı

Star TV'nin merakla takip edilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İşte Ufak Tefek Cinayetler son bölümde yaşananlar...

20 Ocak 2018, Cumartesi 20:33
Ufak Tefek Cinayetler 13.bölüm 2.fragman yayınlandı
Salı akşamları ekrana gelen Ufak Tefek Cinayetler 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Serhan'ın tutuklanması ile zor bir dönemden geçen Merve için işler değişiyor ve Merve, adeta eski haline dönüyor.

Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı gösteriyor ki Merve, Pelin'den evi geri almak için harekete geçecek ve Pelin'e açıkça tehdit edecek.

Merve, sadece Pelin'i onun bir açığını bulmakla tehdit etmekle kalmayacak. Arzu'ya da hiçbir hesabın açık kalmayacağını söyleyecek. Arzu her ne kadar buna elinden geleni ardına koyma dese de buna pişman olabilir.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 13.BÖLÜM 2.FRAGMAM



 

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI


Ufak Tefek Cinayetler son bölümde Pelin, Merve'nin tahtına oturmasını görkemli bir partiyle kutladı. Oya ve Arzu doğru bulmadıkları için partiye katılmadı. Burcu ve Mehmet ise geceye birlikte katıldı.Hapishaneden çıkan ve ev hapsi cezası devam eden Serhan, kızına kavuştu. Ancak Merve sabahın ilk ışıklarıyla

beraber kızını ve eşyalarını alıp evi terk etti.  Oya, Serhan'ı içine düştüğü bu durumdan kurtarmaya kararlıydı ve bunun için araştırmalar yapmaya başladı. Merve, şirketi batıranın abisi Rıza olduğunu biliyordu. Bu yüzden onun yanına gitti ve sonunda Rıza'ya gerçekleri itiraf ettirmeyi başardı.

Pelin'in, Sarmaşık'ta güç elde etme telaşı Taylan ile arasının bozulmasına neden oldu.
Merve'nin başından beri yaptığı plan başarılı oldu ve Rıza tutuklandı. Oya da şirketteki sızıntıya sebep olan diğer ismi tutuklatmayı başlardı.

Serhan Aksak özgür kaldı. Oya Serhan'a kavuşacağını sanıyordu ancak Merve geri döndü. 

Ufak Tefek Cinayetler 12. bölüm (Ufak Tefek Cinayetler son bölüm)Ufak Tefek Cinayetler 12. bölüm (Ufak Tefek Cinayetler son bölüm)


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