Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

SON DAKİKA

Ufak Tefek Cinayetler 13. bölüm fragmanı yayınlandı

Star TV'nin merakla takip edilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler 13. bölüm ilk fragmanı yayınlandı. İşte Ufak Tefek Cinayetler son bölümde yaşananlar...

19 Ocak 2018, Cuma 07:50
Ufak Tefek Cinayetler 13. bölüm fragmanı yayınlandı
Salı akşamları ekrana gelen Ufak Tefek Cinayetler 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Sarmaşık'a geri dönen Merve, Pelin'i tehdit ederek evi ona geri satmasını istiyor. Serhan'ın yokluğunda kendine şirket açan Arzu da Merve'nin gazabından payını alıyor.

Merve, tüm bunlar olurken kendisine yardımcı olmaya çalışan Oya'nın da gözünün yaşına bakmıyor.

Dizinin fragmanını izleyen ve Merve'nin muhteşem dönüşünü gören sosyal medya kullanıcıları, "Uzun zamandır yoktum biri demiş öldü; şimdide yazsınlar kral geri döndü" yorumunda bulundu.

Ufak Tefek Cinayetler son bölümü ile izleyenleri yine soluksuz bırakacak gibi gözüküyor.



UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI


Ufak Tefek Cinayetler son bölümde Pelin, Merve'nin tahtına oturmasını görkemli bir partiyle kutladı. Oya ve Arzu doğru bulmadıkları için partiye katılmadı. Burcu ve Mehmet ise geceye birlikte katıldı.Hapishaneden çıkan ve ev hapsi cezası devam eden Serhan, kızına kavuştu. Ancak Merve sabahın ilk ışıklarıyla

beraber kızını ve eşyalarını alıp evi terk etti.  Oya, Serhan'ı içine düştüğü bu durumdan kurtarmaya kararlıydı ve bunun için araştırmalar yapmaya başladı. Merve, şirketi batıranın abisi Rıza olduğunu biliyordu. Bu yüzden onun yanına gitti ve sonunda Rıza'ya gerçekleri itiraf ettirmeyi başardı.

Pelin'in, Sarmaşık'ta güç elde etme telaşı Taylan ile arasının bozulmasına neden oldu.
Merve'nin başından beri yaptığı plan başarılı oldu ve Rıza tutuklandı. Oya da şirketteki sızıntıya sebep olan diğer ismi tutuklatmayı başlardı.

Serhan Aksak özgür kaldı. Oya Serhan'a kavuşacağını sanıyordu ancak Merve geri döndü. 

Ufak Tefek Cinayetler 12. bölüm (Ufak Tefek Cinayetler son bölüm)Ufak Tefek Cinayetler 12. bölüm (Ufak Tefek Cinayetler son bölüm)
Ufak Tefek Cinayetler'in Mehmet'i Yıldıray Şahinler: İnsanlardan 'boyun devrilsin' diye tepkiler alıyorumUfak Tefek Cinayetler'in Mehmet'i Yıldıray Şahinler: İnsanlardan 'boyun devrilsin' diye tepkiler alıyorum
Ufak Tefek Cinayetler, Big Little Lies dizisinin kopyası mı? Ufak Tefek Cinayetler, Big Little Lies dizisinin kopyası mı?
Ufak Tefek Cinayetler'de sıcak anlar (Ufak Tefek Cinayetler fragman)Ufak Tefek Cinayetler'de sıcak anlar (Ufak Tefek Cinayetler fragman)
Diziler nerede çekiliyor? (Çukur dizisi nerede çekiliyor?)Diziler nerede çekiliyor? (Çukur dizisi nerede çekiliyor?)
Ufak Tefek Cinayetler kıyafetleri (Dizi stili)Ufak Tefek Cinayetler kıyafetleri (Dizi stili)


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Demet Akalın, Seren Serengil ve Hande Yener arasında sular durulmuyor

Demet Akalın, Seren Serengil ve Hande Yener arasında sular durulmuyor

Aslıhan Doğan'dan Arda Turan'a hoşgeldin partisi

Aslıhan Doğan'dan Arda Turan'a hoşgeldin partisi
Gupse Özay ilişkisinin sırrını verdi

Gupse Özay ilişkisinin sırrını verdi
Seçkin Piriler'in Kıvılcım Ural'a öfkesi dinmedi

Seçkin Piriler'in Kıvılcım Ural'a öfkesi dinmedi
Kim der Nilgün Belgün 2 torun sahibi diye

Kim der Nilgün Belgün 2 torun sahibi diye
Serenay Sarıkaya, Kerem Bursin'i bırakıyor

Serenay Sarıkaya, Kerem Bursin'i bırakıyor
Vatanım Sensin 41. bölüm (Vatanım Sensin son bölüm)

Vatanım Sensin 41. bölüm (Vatanım Sensin son bölüm)
Adnan Oktar'ın alıkoyduğu iddia edilen kızların annesinden açıklama

Adnan Oktar'ın alıkoyduğu iddia edilen kızların annesinden açıklama

İbrahim Tatlıses'i duygulandıran şarkı

İbrahim Tatlıses'i duygulandıran şarkı
Zenfira İbrahimova İbrahim Tatlıses'i ağlattı

Zenfira İbrahimova İbrahim Tatlıses'i ağlattı
Adnan Oktar'a uzaklaştırma kararı

Adnan Oktar'a uzaklaştırma kararı