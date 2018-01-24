Ufak Tefek Cinayetler 13. bölüm (Ufak Tefek Cinayetler son bölüm)

Ufak Tefek Cinayetler 13. bölüm



UFAK TEFEK CİNAYETLER 13. BÖLÜM

Ufak Tefek Cinayetler son bölüm

Diziler nerede çekiliyor? (Çukur dizisi nerede çekiliyor?)

Stil sahibi olabilmek için kadınlara önerileriniz nelerdir?

Ufak Tefek Cinayetler kıyafetleri (Dizi stili)

Ufak Tefek Cinayetler dizisine RTÜK şoku! (Yayından mı kaldırılıyor?)

Ufak Tefek Cinayetler, Big Little Lies dizisinin kopyası mı?

Ufak Tefek Cinayetler'in Mehmet'i Yıldıray Şahinler: İnsanlardan 'boyun devrilsin' diye tepkiler alıyorum

İdil Janet Demiray

Star TV'nin sevilen dizisile ekrana geldi. Bir önceki bölümde Serhan hapishaneden çıkmıştı, Merve ise Sarmaşık'a dönmenin hazırlığını yapıyordu. Dizinin takipçileri Ufak Tefek Cinayetler'in son fragmanını izleyince yeni bölümün heyecanlı geçeceğini tahmin etmişti.de Serhan Oya'dan bir karar vermesini istedi. Oya, Serhan ile yeni bir hayata başlamaya hazırmıydı?Merve önce Serhan'ın yokluğunda kendisine şirket açan Arzu'yu gelecek günler için tehdit etti. Ardından bir zamanlar kendine ait olan ev için harekete geçti. Pelin evi geri vermemekte kararlıydı.Merve Pelin'in açığını bulmakta fazla zorlanmadı. Çünkü bu kozu Pelin'e takıntılı bir şekilde aşık olan Tunç öğretmen vermişti. Merve vakit kaybetmeden gitti ve Pelin'i tehdit etti. Okul aile yönetiminde de işleri yolunda gitmeyen Pelin için zor günler başlıyordu.Tunç öğretmen, Taylan ile buluştu "Pelin hanımla bir şeyler yaşıyoruz. Siz de aramızdan çekilin." dedi. Pelin, Tunç öğretmeni Taylan'ın elinden zor aldı.Pelin'i bu zor durumdan kurtarabilecek kişi elbette sadece Merve'ydi. Tunç öğretmen Merve'nin yalanı ile başka bir şehre tayin oldu. Merve de evine yeniden kavuştu.Merve, Oya'yı iyice sinirlendirmişti. Oya da artık sessiz kalma niyetinde değildi. Edip'i aradı ve "Dinamitleyelim mi şu Sarmaşık'ı" dedi. Oya, Serhan'a aşkını itiraf etti ancak onun yeni bir hayat kurma teklifini de reddetti.Oya, tüm ekibi akşam yemeğine çağırdı. 1996 yılında ne yaşandı? Oya bu kez her şeyi anlatacak mı? Her şeycevap bulacak.