Ufak Tefek Cinayetler 14. bölüm fragmanı

Ufak Tefek Cinayetler 14. bölümün fragmanı

UFAK TEFEK CİNAYETLER 14. BÖLÜM FRAGMANI



UFAK TEFEK CİNAYETLER 13. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ufak Tefek Cinayetler son bölüm

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin 13. bölümünde beklenmedik son: Ufak Tefek Cinayetler son bölümde neler oldu?

Stil sahibi olabilmek için kadınlara önerileriniz nelerdir?

Ufak Tefek Cinayetler dizisine RTÜK şoku! (Yayından mı kaldırılıyor?)

Ufak Tefek Cinayetler 13.bölüm 2.fragman yayınlandı

Ufak Tefek Cinayetler 13. bölüm fragmanı yayınlandı

Ufak Tefek Cinayetler kıyafetleri (Dizi stili)

İdil Janet Demiray

yayınlandı. Son bölümde dizinin izleyicilerini heyecanlı anlar bekliyor!Oya ve Edip, 96’yı anlatıyor, ortalık fena karışıyor. Şer birliği için bedel ödeme vakti geldi. Oya’nın patlattığı bombalar deprem etkisi yaratıyor. Peki Merve şimdi ne yapacak? İşler kontrolünden öyle bir çıktı ki hemen bir hamlede bulunmazsa her şey elinden yitip gidecek. Merve’yi ancak zehir gibi zekası kurtarabilir. Pelin’inse gözü yaşlı…Taylan hayatının bir yalan üzerine kurulu olduğunu anlayınca fırtına gibi esiyor. Pelin ne yapacağını bilemez halde, Merve’den medet umuyor. Arzu da geçmişin bedelini ağır ödüyor; Nilay evi terk ediyor. Arzu kızını geri kazanabilecek mi? Oya ve Serhan bir dönüm noktasında artık. Ya aşkı seçecekler ya da mutsuz ama alışkın oldukları hayatı…de Serhan Oya'dan bir karar vermesini istedi. Oya, Serhan ile yeni bir hayata başlamaya hazırmıydı?Merve önce Serhan'ın yokluğunda kendisine şirket açan Arzu'yu gelecek günler için tehdit etti. Ardından bir zamanlar kendine ait olan ev için harekete geçti. Pelin evi geri vermemekte kararlıydı.Merve Pelin'in açığını bulmakta fazla zorlanmadı. Çünkü bu kozu Pelin'e takıntılı bir şekilde aşık olan Tunç öğretmen vermişti. Merve vakit kaybetmeden gitti ve Pelin'i tehdit etti. Okul aile yönetiminde de işleri yolunda gitmeyen Pelin için zor günler başlıyordu. Tunç öğretmen, Taylan ile buluştu "Pelin hanımla bir şeyler yaşıyoruz. Siz de aramızdan çekilin." dedi. Pelin, Tunç öğretmeni Taylan'ın elinden zor aldı.Pelin'i bu zor durumdan kurtarabilecek kişi elbette sadece Merve'ydi. Tunç öğretmen Merve'nin yalanı ile başka bir şehre tayin oldu. Merve de evine yeniden kavuştu. Merve, Oya'yı iyice sinirlendirmişti. Oya da artık sessiz kalma niyetinde değildi. Edip'i aradı ve "Dinamitleyelim mi şu Sarmaşık'ı" dedi. Oya, Serhan'a aşkını itiraf etti ancak onun yeni bir hayat kurma teklifini de reddetti.