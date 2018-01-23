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Ufak Tefek Cinayetler 14. bölümde neler olacak? Ufak Tefek Cinayetler final mi yapacak?

Ufak Tefek Cinayetler 14.yeni bölüm fragmanı şimdiden merak edilmeye başlandı. Ufak Tefek Cinayetler 14.yeni bölümde neler olacak? Serhan ve Merve'nin yeniden küllerinden doğması Ufak Tefek Cinayetler'e damga vuracak...

23 Ocak 2018, Salı 16:04
Ufak Tefek Cinayetler 14. bölümde neler olacak? Ufak Tefek Cinayetler final mi yapacak?
Hem oyuncu kadrosuyla hem senaryosuyla dikkatleri üzerine çeken Ufak Tefek Cinayetler son bölümde Serhan hapishaneden çıktı. Merve'nin abisi Rıza'yı tutuklatması ise bölüme damga vurmuştu. Evi tekrar almak için geri dönen Merve ve Pelin kapıştı. Aynı zamanda Tunç öğretmenin de yeniden ortaya çıktığı dizi ilgiyle izlendi. Peki Ufak Tefek Cinayetler 14.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?


UFAK TEFEK CİNAYETLER 14.YENİ BÖLÜM FRAGMANI


Ufak Tefek Cinayetler 14.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ufak Tefek Cinayetler 14.yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren haberimizden izleyebilirsiniz.


UFAK TEFEK CİNAYETLER FİNAL Mİ YAPIYOR?


Sosyal medyada konuşulan iddiaya göre Ufak Tefek Cinayetler final yapacak. RTÜK tarafından ceza alan Ufak Tefek Cinayetler ile ilgili yapım şirketinden açıklama geldi. Dizinin final yapmayacağını ve çekimlerin devam edecekleri duyuruldu. 

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UFAK TEFEK CİNAYETLER 13.BÖLÜM 2.FRAGMAM



UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI


Ufak Tefek Cinayetler son bölümde Pelin, Merve'nin tahtına oturmasını görkemli bir partiyle kutladı. Oya ve Arzu doğru bulmadıkları için partiye katılmadı. Burcu ve Mehmet ise geceye birlikte katıldı.Hapishaneden çıkan ve ev hapsi cezası devam eden Serhan, kızına kavuştu. Ancak Merve sabahın ilk ışıklarıyla

beraber kızını ve eşyalarını alıp evi terk etti.  Oya, Serhan'ı içine düştüğü bu durumdan kurtarmaya kararlıydı ve bunun için araştırmalar yapmaya başladı. Merve, şirketi batıranın abisi Rıza olduğunu biliyordu. Bu yüzden onun yanına gitti ve sonunda Rıza'ya gerçekleri itiraf ettirmeyi başardı.

Pelin'in, Sarmaşık'ta güç elde etme telaşı Taylan ile arasının bozulmasına neden oldu.
Merve'nin başından beri yaptığı plan başarılı oldu ve Rıza tutuklandı. Oya da şirketteki sızıntıya sebep olan diğer ismi tutuklatmayı başlardı.

Serhan Aksak özgür kaldı. Oya Serhan'a kavuşacağını sanıyordu ancak Merve geri döndü. 

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