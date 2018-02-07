Ufak Tefek Cinayetler 15. bölüm

UFAK TEFEKLER 15. BÖLÜM



BADE İŞÇİL YOK

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İdil Janet Demiray

Star TV'nin sevilen dizisiile ekrandaydı. Serhan bir önceki bölümde Merve'ye boşanmak istediğini söylemişti. Bu kararının ardından da soluğu Oya'nın yanında almıştı...Yeni bölümde Serhan ve Oya'nın arasında küçük sataşmalar başladı. Bunlar iki aşığın inatlaşmasından başkabir şey değildi.Tüm gelişmelerin arasında Sarmaşık'ta lisede yangın çıktı. O gün yapılacak tiyatro etkinliğinin provası için Merve'nin ve Pelin'in çocukları da lisedeydi.Herkes dışarı çıktı ancak Nilay ve Berk içerdeydi. İtfaiye ekipleri ise içerde öğrenci kalmadığını iddia ediyordu. Oysa Nilay ve Berk tuvallette yaşam mücadelesi veriyordu.Sonunda Nilay'ın camı kırması ile itfaiye ekipleri olanı fark etti ve yangından herkes sağ olarak kurtulmuş oldu.Merve avukatla görüştü. Bu görüşmenin bir tavsiye niteliği taşımasını istiyordu. Ancak avukat onun hiç duymak istemediği şeyler söyledi. Serhan başka bir kadına mı aşıktı? Merve'nin içine artık bu şüphe yerleşti.Meşhur cheesecake'lerinden birini yapıp Oya'nın kapısına gitti...Ve dizinin bu bölümüne kısaca Edip Hoca özetliyor:Dizinin bu bölümünde bir öncekli bölümde intihar edip hastaneye yatırılan Pelin'in (Bade İşçil) hiçbir sahnede olmaması dikkat çekti.