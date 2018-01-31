Ufak Tefek Cinayetler 15. yeni bölüm fragmanında bomba sahne! Ufak Tefek Cinayetler 14. bölüm özeti

UFAK TEFEK CİNAYETLER 14. BÖLÜM ÖZETİ

UFAK TEFEK CİNAYETLER 15. BÖLÜM İLK SAHNESİ

Ufak Tefek Cinayetler 14. bölümde bomba itiraf! Oya her şeyi anlattı

Ufak Tefek Cinayetler 14. bölüm fragmanı

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin 13. bölümünde beklenmedik son: Ufak Tefek Cinayetler son bölümde neler oldu?

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Ufak Tefek Cinayetler 13. bölüm fragmanı yayınlandı

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Elif Bayram

'nin sevilen dizisiile ekranlardaydı. Merve'nin davranışlarına artık dayanamayan Oya, 1996'da lisede yaşananları anlatmaya karar verdi. Herkesi yemeğe davet etti. İşte Ufak Tefek Cinayetler dizisinin son bölümünde yaşananlar...bir şeylerin peşinde olduğunun farkındaydı ancakcesaret edemeyeceğini düşünüyordu. Oya gerçekleri bir bir anlatmaya başlayınca masada soğuk rüzgarlar esti.Herkesyüzünden intihar ettiğini bu yüzden bir daha çocuğu olamayacağını öğrendi.Taylan Pelin'in tüm yalvarmalarına rağmen evi terk etti.dinlemeden evden gitti. Arzu kızını gözyaşları içinde engellemeye çalıştı.Artık geçmişle yüzleşme zamanıydı., ilaç içerek ambulansı aradı ve hastaneye kaldırıldı. Bu sayede Taylan'la barışmayı başardı. Ancak Serhan'ı kandırmak kolay değildi. Hiçbir şey olmamış gibi davranan'Avukat bul' sözleri ile şoke oldu.evden çıktı veyanına gitti.ilk sahnesinde Merve'nin gergin ve sinirli olduğu dikkat çekiyor. Merve'nin yanında bulunansakinleştiriyor. Bu sahne akıllara 'Merve ve Edip arasında bir şeyler olacak mı?' sorusunu getirdi. Öte yandan Oya ile kendisinin intikamını Merve ve çetesinden almak isteyenduygusal bir bağ kurup, başka bir plan da yapabilir.