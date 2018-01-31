Ufak Tefek Cinayetler 14. bölümü ile dün akşam ekrandaydı... Ufak Tefek Cinayetler dizisinin 14. bölümünde İşler iyice karıştı ve Oya 1996'da yaşanan her şeyi anlattı. ortalık toz duman oldu. Öte yandan dizinin ekrana gelen 14. bölümü sonrasında 15. bölüm ilk sahnesi de yayınlandı. İşte Ufak Tefek Cinayetlerin 14. bölüm özeti ve 15. bölümden ilk sahne..." />

Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Ufak Tefek Cinayetler 15. yeni bölüm fragmanında bomba sahne! Ufak Tefek Cinayetler 14. bölüm özeti

Ufak Tefek Cinayetler 14. bölümü ile dün akşam ekrandaydı... Ufak Tefek Cinayetler dizisinin 14. bölümünde İşler iyice karıştı ve Oya 1996'da yaşanan her şeyi anlattı. ortalık toz duman oldu. Öte yandan dizinin ekrana gelen 14. bölümü sonrasında 15. bölüm ilk sahnesi de yayınlandı. İşte Ufak Tefek Cinayetlerin 14. bölüm özeti ve 15. bölümden ilk sahne...

31 Ocak 2018, Çarşamba 09:51
Ufak Tefek Cinayetler 15. yeni bölüm fragmanında bomba sahne! Ufak Tefek Cinayetler 14. bölüm özeti
Star TV'nin sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler 14. bölümü ile ekranlardaydı. Merve'nin davranışlarına artık dayanamayan Oya, 1996'da lisede yaşananları anlatmaya karar verdi. Herkesi yemeğe davet etti. İşte Ufak Tefek Cinayetler dizisinin son bölümünde yaşananlar...
 

UFAK TEFEK CİNAYETLER 14. BÖLÜM ÖZETİ


Pelin, Oya'nın bir şeylerin peşinde olduğunun farkındaydı ancak Merve cesaret edemeyeceğini düşünüyordu. Oya gerçekleri bir bir anlatmaya başlayınca masada soğuk rüzgarlar esti.

Herkes Oya'nın, Merve, Pelin ve Arzu yüzünden intihar ettiğini bu yüzden bir daha çocuğu olamayacağını öğrendi.

Taylan Pelin'in tüm yalvarmalarına rağmen evi terk etti. Serhan da Merve'yi dinlemeden evden gitti. Arzu kızını gözyaşları içinde engellemeye çalıştı.



Artık geçmişle yüzleşme zamanıydı.

Pelin, ilaç içerek ambulansı aradı ve hastaneye kaldırıldı. Bu sayede Taylan'la barışmayı başardı. Ancak Serhan'ı kandırmak kolay değildi. Hiçbir şey olmamış gibi davranan Merve, Serhan'ın 'Avukat bul' sözleri ile şoke oldu.



Serhan evden çıktı ve Oya'nın yanına gitti.
 

UFAK TEFEK CİNAYETLER 15. BÖLÜM İLK SAHNESİ


Ufak Tefek Cinayetler 15. yeni bölüm ilk sahnesinde Merve'nin gergin ve sinirli olduğu dikkat çekiyor. Merve'nin yanında bulunan Edip ise Merve'yi sakinleştiriyor. Bu sahne akıllara 'Merve ve Edip arasında bir şeyler olacak mı?' sorusunu getirdi. Öte yandan Oya ile kendisinin intikamını Merve ve çetesinden almak isteyen Edip Merve'yle duygusal bir bağ kurup, başka bir plan da yapabilir.



Ufak Tefek Cinayetler 14. bölümde bomba itiraf! Oya her şeyi anlattıUfak Tefek Cinayetler 14. bölümde bomba itiraf! Oya her şeyi anlattı
Ufak Tefek Cinayetler 14. bölüm fragmanı Ufak Tefek Cinayetler 14. bölüm fragmanı
Ufak Tefek Cinayetler dizisinin 13. bölümünde beklenmedik son: Ufak Tefek Cinayetler son bölümde neler oldu?Ufak Tefek Cinayetler dizisinin 13. bölümünde beklenmedik son: Ufak Tefek Cinayetler son bölümde neler oldu?
Ufak Tefek Cinayetler 14. bölümde neler olacak? Ufak Tefek Cinayetler final mi yapacak?Ufak Tefek Cinayetler 14. bölümde neler olacak? Ufak Tefek Cinayetler final mi yapacak?
Ufak Tefek Cinayetler dizisine RTÜK şoku! (Yayından mı kaldırılıyor?)Ufak Tefek Cinayetler dizisine RTÜK şoku! (Yayından mı kaldırılıyor?)
Ufak Tefek Cinayetler 13. bölüm fragmanı yayınlandıUfak Tefek Cinayetler 13. bölüm fragmanı yayınlandı
Stil sahibi olabilmek için kadınlara önerileriniz nelerdir?Stil sahibi olabilmek için kadınlara önerileriniz nelerdir?
Diziler nerede çekiliyor? (Çukur dizisi nerede çekiliyor?)Diziler nerede çekiliyor? (Çukur dizisi nerede çekiliyor?)
Ufak Tefek Cinayetler, Big Little Lies dizisinin kopyası mı? Ufak Tefek Cinayetler, Big Little Lies dizisinin kopyası mı?


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Emily Ratajkowski provokatif Instagram paylaşımlarına devam ediyor

Emily Ratajkowski provokatif Instagram paylaşımlarına devam ediyor
İhanet haberlerine inat Özcan Deniz ve Feyza Aktan birlikte

İhanet haberlerine inat Özcan Deniz ve Feyza Aktan birlikte
Derin Mermerci çıldırdı

Derin Mermerci çıldırdı
Çetin Altay ve Gamze Altay'dan bebek müjdesi

Çetin Altay ve Gamze Altay'dan bebek müjdesi
Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi! Yok böyle hediye

Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi! Yok böyle hediye
Hakan Hatipoğlu: Kask yok, çekmeyin!

Hakan Hatipoğlu: Kask yok, çekmeyin!
Vatanım Sensin Uruguay’da ekranda!

Vatanım Sensin Uruguay’da ekranda!
Fi dizisinin Ada'sı Hivda Zizan Alp yapımcısıyla icralık oldu

Fi dizisinin Ada'sı Hivda Zizan Alp yapımcısıyla icralık oldu

Şehnaz Tuna: Kızım bir yere kaçmadı

Şehnaz Tuna: Kızım bir yere kaçmadı

Aşk dedikodusu Merve Boluğur ve Şilan Makal'ın dostluğunu bitirdi

Aşk dedikodusu Merve Boluğur ve Şilan Makal'ın dostluğunu bitirdi
En güzel aşıklar Hilal ve Leon

En güzel aşıklar Hilal ve Leon