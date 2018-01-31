Ufak Tefek Cinayetler 15. yeni bölüm fragmanında bomba sahne! Ufak Tefek Cinayetler 14. bölüm özeti

Star TV
'nin sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler 14. bölümü
ile ekranlardaydı. Merve'nin davranışlarına artık dayanamayan Oya, 1996'da lisede yaşananları anlatmaya karar verdi. Herkesi yemeğe davet etti. İşte Ufak Tefek Cinayetler dizisinin son bölümünde yaşananlar...
UFAK TEFEK CİNAYETLER 14. BÖLÜM ÖZETİ
Pelin, Oya'nın
bir şeylerin peşinde olduğunun farkındaydı ancak Merve
cesaret edemeyeceğini düşünüyordu. Oya gerçekleri bir bir anlatmaya başlayınca masada soğuk rüzgarlar esti.
Herkes Oya'nın, Merve, Pelin ve Arzu
yüzünden intihar ettiğini bu yüzden bir daha çocuğu olamayacağını öğrendi.
Taylan Pelin'in tüm yalvarmalarına rağmen evi terk etti. Serhan da Merve'yi
dinlemeden evden gitti. Arzu kızını gözyaşları içinde engellemeye çalıştı.
Artık geçmişle yüzleşme zamanıydı.
Pelin
, ilaç içerek ambulansı aradı ve hastaneye kaldırıldı. Bu sayede Taylan'la barışmayı başardı. Ancak Serhan'ı kandırmak kolay değildi. Hiçbir şey olmamış gibi davranan Merve, Serhan'ın
'Avukat bul' sözleri ile şoke oldu.
Serhan
evden çıktı ve Oya'nın
yanına gitti.
UFAK TEFEK CİNAYETLER 15. BÖLÜM İLK SAHNESİ
Ufak Tefek Cinayetler 15. yeni bölüm
ilk sahnesinde Merve'nin gergin ve sinirli olduğu dikkat çekiyor. Merve'nin yanında bulunan Edip ise Merve'yi
sakinleştiriyor. Bu sahne akıllara 'Merve ve Edip arasında bir şeyler olacak mı?' sorusunu getirdi. Öte yandan Oya ile kendisinin intikamını Merve ve çetesinden almak isteyen Edip Merve'yle
duygusal bir bağ kurup, başka bir plan da yapabilir.
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