Ufak Tefek Cinayetler 15. yeni bölüm fragmanında korkunç yangın



İŞTE UFAK TEFEK CİNAYETLER'İN 15. BÖLÜM FRAGMANI

Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz kimdir? (Eski eşine bakın)

Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz kimdir? (Eski eşine bakın)

Ufak Tefek Cinayetler 14. bölümde bomba itiraf! Oya her şeyi anlattı

Elif Bayram

30 Ocak Salı akşamı yayınlanan son bölümünde96’daki olayı anlatması dengeleri alt üst etti. Oya’nın patlattığı bombalar ardından daha fazla dayanamayan Serhan, sonunda beklenen kararı verdi ve Merve’ye boşanmak istediğini söyledi. Şimdi ise gözler yeni bölümde! Merve evliliğinin asıl bitiş nedenini öğrenebilecek mi? Sarmaşık ahalisinin karşılaştığı olay nasıl sona erecek?Tüm bu soru işaretleri ve daha fazlası 6 Şubat Salı akşamı yayınlanacak olanyanıt bulacak.evliliğinin peşinde,kendi gündemlerinin peşindeyken,nihayet mutlu bir döneme girerken birden korkunç bir şey oluyor. Menfaat oyunları, Ufak Tefek Cinayetler işlenirken aniden hayat duruyor! Çünkü şu an herkes için can güvenliği sorunu var. Herkesin "ölüm var" gerçeğini buz gibi yaşadığı bir ana geliyoruz. Sarmaşık ahalisi belki de hayatlarının en zor gününü geçirecek. Sonuç ne olacak?