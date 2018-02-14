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Ufak Tefek Cinayetler 16. bölüm (Ufak Tefek Cinayetler son bölüm)

Ufak Tefek Cinayetler 16. bölüm ile ekrandaydı... Merve ile Serhan ayrılıyor mu? Oya ve Serhan kavuşacak mı? İşte bu sorular yavaş yavaş cevap buluyor...

Ufak Tefek Cinayetler 16. bölüm (Ufak Tefek Cinayetler son bölüm)
Sezonun popüler dizileri arasında yer alan Ufak Tefek Cinayetler 16. bölüm ile Star TV ekranlarındaydı.

Dizide bazıları Sevgililer Günü telaşı yaşarken bazıları dağılan evliliklerini kurtarma mücadelesi içindeydi.
 

UFAK TEFEK CİNAYETLER 16. BÖLÜM


Merve, Serhan ile boşanacakları gerçeğini kabul etmediği için yaşananları herkesten gizliyor. Ancak Serhan bu konuda ne kadar ciddi olduğunu Merve'ye bir kez daha gösteriyor.

Pelin, Oya ile Serhan arasında bir yaşandığından neredeyse emin gibi... Oya'nın ağzından bir şeyler öğrenmek için bir kızlar partisi bile organize ediyor.



Mehmet, Arzu'yla yeniden birlikte olmak için harekete geçiyor. Ancak Burcu'ya bunu anlatması hiç kolay olmayacak gibi gözüküyor.



Ufak Tefek Cinayetler son bölümünde Sarmaşık'ta yine olaylar durulmuyor...

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