Ufak Tefek Cinayetler 16. bölüm (Ufak Tefek Cinayetler son bölüm)

Ufak Tefek Cinayetler 16. bölüm

Sevgililer Günü

UFAK TEFEK CİNAYETLER 16. BÖLÜM

Ufak Tefek Cinayetler 16. bölüm 2. fragmanı yayınlandı (Oya itiraf ediyor)

Ufak Tefek Cinayetler 15. yeni bölüm fragmanında korkunç yangın

Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz kimdir? (Eski eşine bakın)

Ufak Tefek Cinayetler dizisine RTÜK şoku! (Yayından mı kaldırılıyor?)

İdil Janet Demiray

Sezonun popüler dizileri arasında yer alanile Star TV ekranlarındaydı.Dizide bazılarıtelaşı yaşarken bazıları dağılan evliliklerini kurtarma mücadelesi içindeydi.Merve, Serhan ile boşanacakları gerçeğini kabul etmediği için yaşananları herkesten gizliyor. Ancak Serhan bu konuda ne kadar ciddi olduğunu Merve'ye bir kez daha gösteriyor.Pelin, Oya ile Serhan arasında bir yaşandığından neredeyse emin gibi... Oya'nın ağzından bir şeyler öğrenmek için bir kızlar partisi bile organize ediyor.Mehmet, Arzu'yla yeniden birlikte olmak için harekete geçiyor. Ancak Burcu'ya bunu anlatması hiç kolay olmayacak gibi gözüküyor.Ufak Tefek Cinayetler son bölümünde'ta yine olaylar durulmuyor...