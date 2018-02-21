Ufak Tefek Cinayetler 17. bölüm (Ufak Tefek Cinayetler 18. bölüm fragman)

Ufak Tefek Cinayetler 17. bölüm

Ufak Tefek Cinayetler



UFAK TEFEK CİNAYETLER 17. BÖLÜM

BURCU'NUN YALANI



UFAK TEFEK CİNAYETLER 18. BÖLÜM FRAGMAN

Zafer Diper, Pelin'in babası Ekrem karakteriyle Ufak Tefek Cinayetler kadrosunda

Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz kimdir? (Eski eşine bakın)

Ufak Tefek Cinayetler dizisine RTÜK şoku! (Yayından mı kaldırılıyor?)

Ufak Tefek Cinayetler kıyafetleri (Dizi stili)

Diziler nerede çekiliyor? (Çukur dizisi nerede çekiliyor?)

İdil Janet Demiray

vegibi usta isimlerin yer aldığı Star TV'nin sevilen dizisiile ekrandaydı.bir önceki bölümde, gizlice Serhan'ın kaldığı otel odasına giren Pelin, Oya ve Serhan'ı gözetlemiş ilişkilerini öğrenmişti.Ufak Tefek Cinayetler son bölümde Pelin babası ile Oya ve Serhan'ı bir araya getirir. Serhan ile Oya'yı bir araya getirerek Merve'nin tahtından edeceğini düşünen Pelin'in tüm çabası bu yüzdendir.Oya ve Serhan hala inatlaşma peşindeyken Merve boş durmaz. Serhan'ın annesi ile buluşan Merve ondan taktik alır.Serhan'ın vicdan yapacağı bir plan hazırlar. Kızı Mina'yı babanesine bırakan Merve, eve hırsız girmiş gibi yapar. Oysa evin camlarını kıran kendisinir. Merve'nin planı tutar. Pelin ve babası ile yemekte olan Serhan apar topar eve gider.Perişan halde bulduğu Merve'yi teselli eder. Merve bu fırsatı kaçırmaz ve Serhan'dan bir daha gitmeyeceğine dair söz alır...Sarmaşık'ın diğer sakinleri Mehmet ve Arzu çifti, çocuklarıyla beraber kayaktadır. Tabii Burcu da onları yalnız bırakmaz. Mehmet'in Arzu'ya fazla ilgi göstermeye başlaması Burcu'nun gözünden kaçmaz ve aklına aniden bir yalan gelir. Hem Mehmet'e hem de Arzu'nun duyacağını bildiği için Nilay'da söyler.Burcu'dan ayrılma planları yapan Mehmet'i önümüzdeki bölümlerde zor günler bekliyor gibi görünüyor...Ufak Tefek Cinayetler 17. bölümün ardından Ufak Tefek Cinayetler 18. bölüm ön izleme videoyu yayınlandı.Bu kez Sarmaşık'ta emlak savaşları yaşanıyor!İşte o video....