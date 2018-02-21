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Ufak Tefek Cinayetler 17. bölüm (Ufak Tefek Cinayetler 18. bölüm fragman)

Star TV'nin sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler 17. bölümle ekrandaydı. İzleyenler Oya ile Serhan'ın birlikte olduğunu gören Pelin'in ne yapacağını merak ediyordu... Ufak Tefek Cinayetler son bölümde Merve yine planlarıyla Sarmaşık'ta hayatın akışını değiştiriyor... Dizinin bitmesinin ardından Ufak Tefek Cinayetler 18. bölüm ön izlemesi de yayınlandı. Tüm detaylar haberimizde

21 Şubat 2018, Çarşamba 05:19
Ufak Tefek Cinayetler 17. bölüm (Ufak Tefek Cinayetler 18. bölüm fragman)
Gökçe Bahadır, Merve Gürbüz, Bade İşçil, Tülin Özen, Mert Fırat, Selim Bayraktar, Ferit Aktuğ ve Yıldıray Şahinler gibi usta isimlerin yer aldığı Star TV'nin sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler 17. bölüm ile ekrandaydı.

Ufak Tefek Cinayetler bir önceki bölümde, gizlice Serhan'ın kaldığı otel odasına giren Pelin, Oya ve Serhan'ı gözetlemiş ilişkilerini öğrenmişti.


UFAK TEFEK CİNAYETLER 17. BÖLÜM


Ufak Tefek Cinayetler son bölümde Pelin babası ile Oya ve Serhan'ı bir araya getirir. Serhan ile Oya'yı bir araya getirerek Merve'nin tahtından edeceğini düşünen Pelin'in tüm çabası bu yüzdendir.



Oya ve Serhan hala inatlaşma peşindeyken Merve boş durmaz. Serhan'ın annesi ile buluşan Merve ondan taktik alır.

Serhan'ın vicdan yapacağı bir plan hazırlar. Kızı Mina'yı babanesine bırakan Merve, eve hırsız girmiş gibi yapar. Oysa evin camlarını kıran kendisinir. Merve'nin planı tutar. Pelin ve babası ile yemekte olan Serhan apar topar eve gider.

Perişan halde bulduğu Merve'yi teselli eder. Merve bu fırsatı kaçırmaz ve Serhan'dan bir daha gitmeyeceğine dair söz alır...
 

BURCU'NUN YALANI


Sarmaşık'ın diğer sakinleri Mehmet ve Arzu çifti, çocuklarıyla beraber kayaktadır. Tabii Burcu da onları yalnız bırakmaz. Mehmet'in Arzu'ya fazla ilgi göstermeye başlaması Burcu'nun gözünden kaçmaz ve aklına aniden bir yalan gelir. Hem Mehmet'e hem de Arzu'nun duyacağını bildiği için Nilay'da söyler.




Burcu'dan ayrılma planları yapan Mehmet'i önümüzdeki bölümlerde zor günler bekliyor gibi görünüyor...


UFAK TEFEK CİNAYETLER 18. BÖLÜM FRAGMAN


Ufak Tefek Cinayetler 17. bölümün ardından Ufak Tefek Cinayetler 18. bölüm ön izleme videoyu yayınlandı.
Bu kez Sarmaşık'ta emlak savaşları yaşanıyor!

İşte o video....



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