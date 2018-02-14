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Ufak Tefek Cinayetler 17. bölümden ilk sahneler (Ufak Tefek Cinayetler yeni framanı yayınlandı mı?)

Ufak Tefek Cinayetler 16. bölümün yayınlanmasının ardından Ufak Tefek Cinayetler 17. bölümden ilk görüntüler geldi... Yeni yayınlanacak bölümde Pelin bombayı patlıyor! Ufak Tefek Cinayetler 17. bölüm fragmanından önce düşen bu ilk görüntüler çok konuşulacak

14 Şubat 2018, Çarşamba 01:29
Ufak Tefek Cinayetler 17. bölümden ilk sahneler (Ufak Tefek Cinayetler yeni framanı yayınlandı mı?)
Ufak Tefek Cinayetler 17. bölümden ilk görüntüler ortaya çıktı! Oya ve Serhan'ın aşk yaşadığını fark eden Pelin bombayı patlatıyor! Babası başarılı bir iş insanı olan Pelin, onu Serhan ile bir araya getiriyor. Oya'nın da olduğu masada Pelin bir anda Merve ve Serhan'ın boşanmak üzere olduğunu söylüyor.

Şaşkın bakışlar arasında Pelin ikinci bombayı da patlıyor ve Oya ile Serhan'ın birlikte olduğunu söylüyor!

İşte 20 Şubat Salı günü yayınlanacak Ufak Tefek Cinayetler 17. bölüm fragmanından  önce yayınlanan ilk görüntüler!


UFAK TEFEK CİNAYETLER 16. BÖLÜM 


Merve, Serhan ile boşanacakları gerçeğini kabul etmediği için yaşananları herkesten gizliyor. Ancak Serhan bu konuda ne kadar ciddi olduğunu Merve'ye bir kez daha gösteriyor.

Pelin, Oya ile Serhan arasında bir yaşandığından neredeyse emin gibi... Oya'nın ağzından bir şeyler öğrenmek için bir kızlar partisi bile organize ediyor.Mehmet, Arzu'yla yeniden birlikte olmak için harekete geçiyor. Ancak Burcu'ya bunu anlatması hiç kolay olmayacak gibi gözüküyor.

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