Ufak Tefek Cinayetler 17. bölümden ilk sahneler (Ufak Tefek Cinayetler yeni framanı yayınlandı mı?)

Ufak Tefek Cinayetler 17. bölüm

Ufak Tefek Cinayetler 17. bölüm fragmanından



UFAK TEFEK CİNAYETLER 16. BÖLÜM

Ufak Tefek Cinayetler 16. bölüm 2. fragmanı yayınlandı (Oya itiraf ediyor)

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İdil Janet Demiray

den ilk görüntüler ortaya çıktı!ve'ın aşk yaşadığını fark eden Pelin bombayı patlatıyor! Babası başarılı bir iş insanı olan Pelin, onu Serhan ile bir araya getiriyor. Oya'nın da olduğu masada Pelin bir anda Merve ve Serhan'ın boşanmak üzere olduğunu söylüyor.Şaşkın bakışlar arasında Pelin ikinci bombayı da patlıyor ve Oya ile Serhan'ın birlikte olduğunu söylüyor!İştegünü yayınlanacakönce yayınlanan ilk görüntüler!Merve, Serhan ile boşanacakları gerçeğini kabul etmediği için yaşananları herkesten gizliyor. Ancak Serhan bu konuda ne kadar ciddi olduğunu Merve'ye bir kez daha gösteriyor.Pelin, Oya ile Serhan arasında bir yaşandığından neredeyse emin gibi... Oya'nın ağzından bir şeyler öğrenmek için bir kızlar partisi bile organize ediyor.Mehmet, Arzu'yla yeniden birlikte olmak için harekete geçiyor. Ancak Burcu'ya bunu anlatması hiç kolay olmayacak gibi gözüküyor.