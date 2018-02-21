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Ufak Tefek Cinayetler 18. bölüm fragmanı! Star TV Son bölüm izleme linki

Ufak Tefek Cinayetler 17. son bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Son bölüm izlenir izlenmez 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu takipçileri meraklandırdı. Oya ile Pelin anlaşıyor hem de Serhan'ı geri alabilmek için. Pelin Merve'yi yok etmek için elinden gelen her şeyi yapacak. Merve'nin Serhan'ı geri elde etme planları tutmaya başladı. Ufak Tefek Cinayetler 18. bölüm fragmanının ön izlemesi yayınlandı. İşte Ufak Tefek Cinayetlerle ilgili ayrıntılı son bilgiler...

21 Şubat 2018, Çarşamba 13:52
Ufak Tefek Cinayetler 18. bölüm fragmanı! Star TV Son bölüm izleme linki
Ufak Tefek Cinayetler'in 18. bölüm fragmanı bekleyişi sona erdi. Star TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Ufak Tefek Cinayetlerin son bölümü bu akşam izlenecek. Dizi 17. son bölümüyle ekranlara gelir gelmez 18. bölüm fragmanı da merak edilmeye başlandı. Ufak Tefek Cinayetler dizisinin son bölüm izleme linki de haberimizin detayında yer almaktadır.  Pelin Merve'yi ortadan kaldırmak için Oya ile anlaşma yapıyor ve Serhan Oya aşkına el atıyor. Serhan Oya ile bir araya gelecek ve Merve bitecek! Sarmaşık'ta olaylar iyice karışıyor. Merve Serhan'ı kaybetmemek için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Serhan'ın kendisine ihtiyacı olduğu izlenimi vermeye çalışan Merve'nin planları tuttu. Serhan'ın ilgisini üzerine çekmeyi çalışınca işler iyice karıştı. Ufak Tefek Cinayetler 18. bölüm fragmanından ön izleme yayınlandı. 
 

UFAK TEFEK CİNAYETLER 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI


Entrikaların eksik olmadığı heyecanın da tavan yaptırdığı Ufak Tefek Cinayetlerin 18. bölüm fragmanı yayınlandı. "İki ayrı tip güçlü kadın vardır. Merveler hayatın içinde oyun kurarlar. oyalarlarsa oyunu bozarlar." 17. bölümün 2. fragmanı bu sözle başlaması adeta nefesleri kesti. Öte yandan Serhan ile Oya'nın yeniden bir araya geldiğini görüyoruz. Arzu ile Mehmet ise ormanda kayboluyor. Pelin Merve'yi mahvetme peşinde... Serhan'ın boşanma kararı Merve'yi çileden çıkarır türlü oyunlarlar Serhan'ı geri kazanmak için çabalar.



UFAK TEFEK CİNAYETLER 17. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ

UFAK TEFEK CİNAYETLER 17. SON BÖLÜMDE NE OLDU?

İki değişik tür kadın, iki farklı hareket planı... Merve'nin Serhan'ı farklı, Oya'nınki farklı. Peki kim ona iyi geliyor? Serhan'ın kimi istediği belli ama Oya'nın düşmanı büyük! Savaşması lazım. Üstelik bu defa ciddi bir müttefiki var Oya'nın; Pelin!

Pelin, Merve'yi yok etmek için Serhan-Oya aşkına el atıyor! Olacak bu iş ve Merve bitecek! Bakalım ne hin planlar kuruyor Pelin...Bu arada Mehmet; Arzu ve Burcu arasında... Genç sevgilisinden kurtulup ailesine geri dönmek istiyor. Burcu'nun efsane hamlesine hazır olun!! Merve'den de dev bir plan geliyor bu bölüm. Hayran olmamak elde değil, Merve bu!

Ufak Tefek Cinayetler akıl oyunlarıyla dolu, entrikalı yeni bölümüyle bu akşam Star'da!...


UFAK TEFEK CİNAYETLER HAKKINDA HABERLER

Başrollerinde Gökçe Bahadır, Mert Fırat, Aslıhan Gürbüz, Tülin Özen, Yıldıray Şahinler, Bade İşçil, Ferit Aktuğ, Selim Bayraktar, Tansu Biçer, Duygu Sarışın ve Hayal Köseoğlu’nun yer aldığı, yönetmenliğini Ali Bilgin ve Deniz Yorulmazer’in üstlendiği, senaryosunu Meriç Acemi’nin kaleme aldığı, sezonun iddialı dizisi 

BİRİNCİ OLDU

Dizi, AB izleyici kitlesinde 10.46 izlenme oranı ve 22.34 izlenme payı ile ilk 100 sıralamasında birinciliğe oturdu.
 


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