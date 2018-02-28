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Ufak Tefek Cinayetler 18. bölüm (Star Tv son bölüm izle)

Sıradışı senaryosuyla izleyiciyi ekran başına toplamayı başaran Ufak Tefek Cinayetler 18. bölüm dün akşam izlendi. Burcu Sarmaşık'a taşınma uğruna Mehmet'e hamileyim yalanını söyledi. Burcu'nun Sarmaşık'a gelme olasılığı, Arzu'yu strese soktu. Mehmet ise Burcu'yu Oya'nın yanına götürüyor. Burcu'nun yalanı er ya da geç ortaya çıkıyor. Serhan Oya'ya boşanacağım demesine rağmen hala Merve'yle aynı kalması Oya ile arasında kriz çıkarıyor. İşte UTC son bölümden ayrıntılar...
 

28 Şubat 2018, Çarşamba 13:35
Ufak Tefek Cinayetler 18. bölüm (Star Tv son bölüm izle)
Ufak Tefek Cinayetler 18. bölüm dün akşam star tv ekranlarında yayınlandı. Her bölümüyle izleyenleri bir sonraki bölüm için heyecanlandıran Ufak Tefek Cinayetler son bölüm izlemek için haberimizde bulunan linke tıklayarak bakabilirsiniz. Gel bakalım Sarmaşığın gülü sözüyle Ufak Tefek Cinayetler 18. bölüm 2. fragmanı damgasını vurdu. Ufak Tefek Cinayetler'in 18. bölümünde Merve Serhan'ı kaybetmeme uğruna elinden gelen her şeyi yapıyordu. Bir taraftan da Pelin Oya'yı Serhan'a kavuşması için ona tavsiyelerde bulunuyordu. Ufak Tefek Cinayetler (UTC) son bölümde Burcu hamileyim yalanını atıyor. Sarmaşık yine karışıyor.... Merve Burcu'yu Sarmaşık'a getirmek için Oya'nın en yakın arkadaşına tuzak kuruyor. Oya bunu farkedince Merve'nin evine gidiyor ve Serhan'ı görüyor. Serhan'ın boşanacağım demesine rağmen hala Merve'yle aynı evde kalması Oya'yı adeta şoka sokuyor.


UFAK TEFEK CİNAYETLER 18. BÖLÜM

ARZU MERVE'DEN HESAP SORUYOR

Arzu üst üste yara alırken bir darbede yanında olduğu zannettiği arkadaşı Pelin'den geldi. Pelin'in Burcu ile konuşurken görünce Arzu adeta canavarlaştı. Arzu bir gece yarısı Merve'nin kapısına dayanır.  Mutfağa giren Arzu eline aldığı bir vidayla Merve'nin karşısına çıkar ve, "Neden yaptın?" diye sorar. Bunca yıllık dostluk neden yaptın, Burcu daha mı faydalı gözüktü? diye sorunca Merve'nin cevabı alış buna olur. Bu cevabı duyan Arzu iyice bilenir. Ufak Tefek Cinayetler 18. bölümüne damga vuran bu sahnede Arzu'nun 19. yeni bölümde neler yapacağı merak konusu oldu.


BURCU'NUN YALANI ORTAYA ÇIKIYOR MU?

Ufak Tefek Cinayetler'in 18. bölümünde Burcu'nun hamileymiş haberi Sarmaşık sitesine bomba gibi düşüyor. Bunun üzerine Mehmet Burcu'yu Kadın Doğum Uzmanı'na götürmek istiyor. Burcu ise söylediği yalanın içinden nasıl çıkacağını kara kara düşünürken kendisini Oya'nın kliniğinde buluyor. Oya'yla anlaşmaya çalışan Burcu hiç beklemediği bir tepki alınca heyecan yüksekiyor. Oya'nın Burcu'ya "Biraz konuşalım mı?" demesi Mehmet'in kafasında soru işaretleri bırakıyor. Oya'nın Mehmet'in sevgilisi Burcu'ya bu yalanında yanında olup olmayacağı merak konusu oldu. Ufak Tefek Cinayetler 19. bölümde belli olacak.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 19. BÖLÜM FRAGMANI

Ufak Tefek Cinayetler'in 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Serhan Merve'ye boşanma kağıdını veriyor.



UFAK TEFEK CİNAYELER UTF SON BÖLÜM İZLENİR


UFAK TEFEK CİNAYETLER 17. SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU
İki değişik tür kadın, iki farklı hareket planı... Merve'nin Serhan'ı farklı, Oya'nınki farklı. Peki kim ona iyi geliyor? Serhan'ın kimi istediği belli ama Oya'nın düşmanı büyük! Savaşması lazım. Üstelik bu defa ciddi bir müttefiki var Oya'nın; Pelin!
Pelin, Merve'yi yok etmek için Serhan-Oya aşkına el atıyor! Olacak bu iş ve Merve bitecek! Bakalım ne hin planlar kuruyor Pelin...Bu arada Mehmet; Arzu ve Burcu arasında... Genç sevgilisinden kurtulup ailesine geri dönmek istiyor. Burcu'nun efsane hamlesine hazır olun!! Merve'den de dev bir plan geliyor bu bölüm. Hayran olmamak elde değil, Merve bu!



UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜM-  Mehmet'in gerçek hayattaki ailesi

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Mehmet karakterini canlandıran Yıldıray Şahinler son dönemin dikkat çeken oyuncularından biri... Dizide eşini aldatan bir adamı canlandıran oyuncunun gerçek hayattaki ailesi merak konusu oldu. Bir çok projede yer alan ünlü oyuncunun güzel bir aile hayatı var. Şahinler, uzun süredir beraber olduğu Gizem hanım ile 2015 yılında hayatını birleştirdi.  Ünlü çiftin 2016 yılında bebekleri dünyaya geldi.  Yıldıray Şahinler, eşi ve bebekleri Aksel ile fotoğraflarını sosyal medya hesabından sürekli paylaşıyor. 



 


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