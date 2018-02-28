Ufak Tefek Cinayetler 18 bölüm (Ufak Tefek Cinayetler son bölüm)



UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜM ÖZETİ

Ufak Tefek Cinayetler 18. bölümde

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UFAK TEFEK CİNAYETLER 17. BÖLÜM

İdil Janet Demiray

'nin sevilen dizisi salı gecelerine damgasını vurmaya devam ediyor.de Sarmaşık'ta savaş gittikçe kızışıyor.Bir yanda'a taşınmak için hamilelik yalanı atan Burcu ve ona destek veren Merve, bir yanda ise olanlara hala inanmak istemeyen Arzu ve onun yanında olan Oya.Oya ve Serhan Pelin'in organize ettiği söze iş yemeğinde kavga etmişti. Bu esnada eve hırsız girmiş gibi yapan Merve geçici de olsa Serhan'ın eve dönmesini sağlamıştı.Oya, Serhan'ın gönlünü almaya çalıştı ancak başarılı olamadı.Merve, Sarmaşık'a taşınmaya çalışan Burcu'ya ittifak yapma kararı aldı. Oya'dan umudunu kesen Pelin de Burcu ile yakınlaşma peşindeydi.Olanları şaşkınlıkla izleyen Arzu artık sessiz kalmayacaktı. Ufak Tefek Cinayetler son bölümü ile yine nefes kesti.Ufak Tefek Cinayetler son bölümde Pelin babası ile Oya ve Serhan'ı bir araya getirir. Serhan ile Oya'yı bir araya getirerek Merve'nin tahtından edeceğini düşünen Pelin'in tüm çabası bu yüzdendir. Oya ve Serhan hala inatlaşma peşindeyken Merve boş durmaz. Serhan'ın annesi ile buluşan Merve ondan taktik alır.Serhan'ın vicdan yapacağı bir plan hazırlar. Kızı Mina'yı babanesine bırakan Merve, eve hırsız girmiş gibi yapar. Oysa evin camlarını kıran kendisinir. Merve'nin planı tutar. Pelin ve babası ile yemekte olan Serhan apar topar eve gider.Perişan halde bulduğu Merve'yi teselli eder. Merve bu fırsatı kaçırmaz ve Serhan'dan bir daha gitmeyeceğine dair söz alır...