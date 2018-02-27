Ufak Tefek Cinayetler 18. bölüm (UTC son bölüm izle)

Büşra Kamış

bu akşam ekranalrda olacaktı. Her bölümüyle izleyenleri bir sonraki bölüm için heyecanlandıranmek için haberimizde bulunan linke tıklayarak bakabilirsiniz. Gel bakalım Sarmaşığın gülü sözüyle Ufak Tefek Cinayetler 18. bölüm 2. fragmanı damgasını vurdu. Ufak Tefek Cinayetler'in 18. bölümünde Merve Serhan'ı kaybetmeme uğruna elinden gelen her şeyi yapıyordu. Bir taraftan da Pelin Oya'yı Serhan'a kavuşması için ona tavsiyelerde bulunuyordu. Ufak Tefek Cinayetler (de Burcu hamileyim yalanını atıyor. Sarmaşık yine karışıyor....Burcu, hamileymiş haberi siteye bomba gibi düşüyor! Hemen saflar tutuluyor. Kim eski eşin yanında duracak, kim metresin tarafına geçecek! Savaş ışık hızıyla Oya - Merve kapışmasına dönüşüyor. Oya bir yandan bastırırken, Merve bütün kudretini kullanıyor. Filler tepişirken çimenler eziliyor. Bugüne kadar sürekli ezilen Arzu ise artık canavarlaşıyor. Merve'nin hırsız yalanını sonunda biri yakalayacak. Üstelik kanıtıyla birlikte. Merve fırtına gibi eserken, kim çekecek yeri altından?İki değişik tür kadın, iki farklı hareket planı... Merve'nin Serhan'ı farklı, Oya'nınki farklı. Peki kim ona iyi geliyor? Serhan'ın kimi istediği belli ama Oya'nın düşmanı büyük! Savaşması lazım. Üstelik bu defa ciddi bir müttefiki var Oya'nın; Pelin!Pelin, Merve'yi yok etmek için Serhan-Oya aşkına el atıyor! Olacak bu iş ve Merve bitecek! Bakalım ne hin planlar kuruyor Pelin...Bu arada Mehmet; Arzu ve Burcu arasında... Genç sevgilisinden kurtulup ailesine geri dönmek istiyor. Burcu'nun efsane hamlesine hazır olun!! Merve'den de dev bir plan geliyor bu bölüm. Hayran olmamak elde değil, Merve bu!Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Mehmet karakterini canlandıran Yıldıray Şahinler son dönemin dikkat çeken oyuncularından biri... Dizide eşini aldatan bir adamı canlandıran oyuncunun gerçek hayattaki ailesi merak konusu oldu. Bir çok projede yer alan ünlü oyuncunun güzel bir aile hayatı var. Şahinler, uzun süredir beraber olduğu Gizem hanım ile 2015 yılında hayatını birleştirdi. Ünlü çiftin 2016 yılında bebekleri dünyaya geldi. Yıldıray Şahinler, eşi ve bebekleri Aksel ile fotoğraflarını sosyal medya hesabından sürekli paylaşıyor.