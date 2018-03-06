Ufak Tefek Cinayetler 19. bölüm fragmanı izle: Serhan Merve boşanıyor

Büşra Kamış

fragmanından ilk ön izleme geldi. Dün akşam yinede heyecan doruktaydı. 18. bölümüyle ekranlara gelen UFC'de neler oldu? Sarmaşık'a taşınmak için hamileyim yalanını atan Burcu'nun yalanı ortaya çıkıyor. Diğer bir taraftan Merve Burcu'nun Sarmaşık'a gelmesi için Oya'nın yakın arkadaşına tuzak kuruyor. Oya bunu farkedince Merve'nin evine hesap sormak için gidiyor. Serhan'ında evde olduğunu görünce Oya şoka giriyor. Ufak Tefek Cinayetlerin 19. bölüm fragmanında ise Serhan Merve'yle boşanma işlemlerini hızlandırıyor. İşte Ufak Tefek Cinayetler son bölüm izlemek için detayar ve yeni bölüm fragmanıBurcu, hamileymiş haberi siteye bomba gibi düşüyor! Hemen saflar tutuluyor. Kim eski eşin yanında duracak, kim metresin tarafına geçecek! Savaş ışık hızıyla Oya - Merve kapışmasına dönüşüyor. Oya bir yandan bastırırken, Merve bütün kudretini kullanıyor. Filler tepişirken çimenler eziliyor. Bugüne kadar sürekli ezilen Arzu ise artık canavarlaşıyor. Merve'nin hırsız yalanını sonunda biri yakalayacak. Üstelik kanıtıyla birlikte. Merve fırtına gibi eserken, kim çekecek yeri altından? Pelin mi Oya mı Arzu mu?Star TV’deki ‘Ufak Tefek Cinayetler’in ‘Serhan’ı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İyi Niyet Elçisi Mert Fırat, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) üyeleri ile kahvaltıda buluştu. Sezonun sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler'de Serhan karakterine hayat veren Mert Fırat, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İyi Niyet Elçisi. Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) üyeleri ile kahvaltıda bir araya gelen Mert Fırat, “Kadınları çift çekirdekli bilgisayarlara benzetiyorum. Erkeklere göre; çoklu zeka, çoklu yönetme ve düşünme kabiliyetleri var. Üstelik az şikayet ediyorlar” dedi.Ufak Tefek Cinayetler 19. bölüm fragmanında, Serhan, Merve'den boşnamak için süreci hızlandırmaya çalışıyor. Serhan, Merve'ye anlaşmalı boşanma kağıdını veriyor. Merve ise kağıdı aldıktan sonra pes mi edecek?