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Ufak Tefek Cinayetler 19. bölüm fragmanı (Son bölüm izle)

Star TV ekranlarının beğenilerek izlenen dizisi Ufak Tefek Cinayetler 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetlerin 18. son bölümü dün akşam ekranlara gelir gelmez 19. bölüm fragmanı merak edililmeye başlandı ki yeni bölümden ilk sneak peek (ön izleme) yayınlandı. Fragmanda Serhan'ın Merve'ye verdiği boşanma tebligatı Merve'yi yıkıyor. Şu sıralar araları pek iyi olmayan Oya ile Serhan'ın durumu ne olacak, Merve bu kez Serhan'ı elinde tutumak için neler yapacak? merak konusu oldu. İşte detaylar...
 

05 Mart 2018, Pazartesi 15:52
Ufak Tefek Cinayetler 19. bölüm fragmanı (Son bölüm izle)
Ufak Tefek Cinayetler 19. bölüm fragmanından ilk ön izleme geldi. Dün akşam yine Ufak Tefek Cinayetlerde heyecan doruktaydı. 18. bölümüyle ekranlara gelen UFC'de neler oldu? Sarmaşık'a taşınmak için hamileyim yalanını atan Burcu'nun yalanı ortaya çıkıyor. Diğer bir taraftan Merve Burcu'nun Sarmaşık'a gelmesi için Oya'nın yakın arkadaşına tuzak kuruyor. Oya bunu farkedince Merve'nin evine hesap sormak için gidiyor. Serhan'ında evde olduğunu görünce Oya şoka giriyor. Ufak Tefek Cinayetlerin 19. bölüm fragmanında ise Serhan Merve'yle  boşanma işlemlerini hızlandırıyor. İşte Ufak Tefek Cinayetler son bölüm izlemek için detayar ve yeni bölüm fragmanı

Adrenalinin tavan yaptığı Ufak Tefek Cinayetler'in 19. bölümünde izleyenleri şaşkına çeviren bir olay daha yaşandı. İşte son bölümden ayrıntılar.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 18. BÖLÜM NELER OLDU

Burcu, hamileymiş haberi siteye bomba gibi düşüyor! Hemen saflar tutuluyor. Kim eski eşin yanında duracak, kim metresin tarafına geçecek! Savaş ışık hızıyla Oya - Merve kapışmasına dönüşüyor. Oya bir yandan bastırırken, Merve bütün kudretini kullanıyor. Filler tepişirken çimenler eziliyor. Bugüne kadar sürekli ezilen Arzu ise artık canavarlaşıyor. Merve'nin hırsız yalanını sonunda biri yakalayacak. Üstelik kanıtıyla birlikte. Merve fırtına gibi eserken, kim çekecek yeri altından? Pelin mi Oya mı Arzu mu?

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜM İZLE


MERT FIRAT KADINLARI BİLGİSAYARA BENZETTİ

Star TV’deki ‘Ufak Tefek Cinayetler’in ‘Serhan’ı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İyi Niyet Elçisi Mert Fırat, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) üyeleri ile kahvaltıda buluştu. Sezonun sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler'de Serhan karakterine hayat veren Mert Fırat,  Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İyi Niyet Elçisi.  Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) üyeleri ile kahvaltıda bir araya gelen Mert Fırat, “Kadınları çift çekirdekli bilgisayarlara benzetiyorum. Erkeklere göre; çoklu zeka, çoklu yönetme ve düşünme kabiliyetleri var. Üstelik az şikayet ediyorlar” dedi.


UFAK TEFEK CİNAYETLER 19. BÖLÜM FRAGMANI

Ufak Tefek Cinayetler 19. bölüm fragmanında, Serhan, Merve'den boşnamak için süreci hızlandırmaya çalışıyor. Serhan, Merve'ye anlaşmalı boşanma kağıdını veriyor. Merve ise kağıdı aldıktan sonra pes mi edecek?

 


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