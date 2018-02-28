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Ufak Tefek Cinayetler 19. bölüm (Ufak Tefek Cinayetler son bölüm)

Ufak Tefek Cinayetler 18. bölümün bitmesinin ardından Ufak Tefek Cinayetler 19. bölüm ilk sahne yayınlandı. Serhan'ı geri kazanmak için elinden geleni yapan Merve'nin planları tutmuyor. Geri adım atmayan Serhan eve büyük bir sürprizle çıkageliyor. İşte detaylar

28 Şubat 2018, Çarşamba 01:33
Ufak Tefek Cinayetler 19. bölüm (Ufak Tefek Cinayetler son bölüm)
Ufak Tefek Cinayetler 18. bölümün bitmesinin ardından Ufak Tefek Cinayetler 19. bölüm ilk sahne yayınlandı 

Ufak Tefek Cinayetler 19. bölüm ilk sahne dizinin son bölümünün ardından yayınlandı.

Merve, Serhan'ı geri kazanmak için kendince elinden geleni yapmıştı. Ancak bu kadar oyun çevirirken Serhan'la konuşmayı denememişti bile. Serhan'a neden boşanmak istediğini bile sormamıştı hatta! Çünkü bunun olacağına inanmıyor ve onu geri kazanacağını düşünüyordu.

Ufak Tefek Cinayetler 19. bölümde başarılı Oyuncu Mert Fırat'ın canlandırdığı Serhan, elinde boşanma kağıtları ile çıkageliyor.



Merve (Aslıhan Gürbüz) kağıtları görünce şoke oluyor.

İşte o anlar... 

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜM  ÖZETİ


Ufak Tefek Cinayetler 17. bölümde Oya ve Serhan Pelin'in organize ettiği söze iş yemeğinde kavga etmişti. Bu esnada eve hırsız girmiş gibi yapan Merve geçici de olsa Serhan'ın eve dönmesini sağlamıştı.

Ufak Tefek Cinayetler 18. bölümde Oya, Serhan'ın gönlünü almaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Merve, Sarmaşık'a taşınmaya çalışan Burcu'ya ittifak yapma kararı aldı. Oya'dan umudunu kesen Pelin de Burcu ile yakınlaşma peşindeydi.

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