Ufak Tefek Cinayetler 19. bölüm (Ufak Tefek Cinayetler son bölüm)

Ufak Tefek Cinayetler 18. bölüm
ün bitmesinin ardından Ufak Tefek Cinayetler 19. bölüm
ilk sahne yayınlandı
Ufak Tefek Cinayetler 19. bölüm ilk sahne dizinin son bölümünün ardından yayınlandı.
Merve, Serhan'ı geri kazanmak için kendince elinden geleni yapmıştı. Ancak bu kadar oyun çevirirken Serhan'la konuşmayı denememişti bile. Serhan'a neden boşanmak istediğini bile sormamıştı hatta! Çünkü bunun olacağına inanmıyor ve onu geri kazanacağını düşünüyordu.
Ufak Tefek Cinayetler 19. bölümde başarılı Oyuncu Mert Fırat
'ın canlandırdığı Serhan, elinde boşanma kağıtları ile çıkageliyor.
Merve (Aslıhan Gürbüz
) kağıtları görünce şoke oluyor.
İşte o anlar...
UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜM ÖZETİ
Ufak Tefek Cinayetler 17. bölümde
Oya ve Serhan Pelin'in organize ettiği söze iş yemeğinde kavga etmişti. Bu esnada eve hırsız girmiş gibi yapan Merve geçici de olsa Serhan'ın eve dönmesini sağlamıştı.
Ufak Tefek Cinayetler 18. bölümde
Oya, Serhan'ın gönlünü almaya çalıştı ancak başarılı olamadı.
Merve, Sarmaşık'a taşınmaya çalışan Burcu'ya ittifak yapma kararı aldı. Oya'dan umudunu kesen Pelin de Burcu ile yakınlaşma peşindeydi.
Ufak Tefek Cinayetler 18 bölüm (Ufak Tefek Cinayetler son bölüm)
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