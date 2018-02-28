Ufak Tefek Cinayetler 19. bölüm (Ufak Tefek Cinayetler son bölüm)

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜM ÖZETİ

Ufak Tefek Cinayetler 18 bölüm (Ufak Tefek Cinayetler son bölüm)

Gökçe Bahadır makyajsız hali yayınlandı şaşkına çevirdi, işte görüntüsü

İdil Janet Demiray

ün bitmesinin ardındanilk sahne yayınlandıUfak Tefek Cinayetler 19. bölüm ilk sahne dizinin son bölümünün ardından yayınlandı.Merve, Serhan'ı geri kazanmak için kendince elinden geleni yapmıştı. Ancak bu kadar oyun çevirirken Serhan'la konuşmayı denememişti bile. Serhan'a neden boşanmak istediğini bile sormamıştı hatta! Çünkü bunun olacağına inanmıyor ve onu geri kazanacağını düşünüyordu.Ufak Tefek Cinayetler 19. bölümde başarılı Oyuncu'ın canlandırdığı Serhan, elinde boşanma kağıtları ile çıkageliyor.Merve () kağıtları görünce şoke oluyor.İşte o anlar...Oya ve Serhan Pelin'in organize ettiği söze iş yemeğinde kavga etmişti. Bu esnada eve hırsız girmiş gibi yapan Merve geçici de olsa Serhan'ın eve dönmesini sağlamıştı.Oya, Serhan'ın gönlünü almaya çalıştı ancak başarılı olamadı.Merve, Sarmaşık'a taşınmaya çalışan Burcu'ya ittifak yapma kararı aldı. Oya'dan umudunu kesen Pelin de Burcu ile yakınlaşma peşindeydi.