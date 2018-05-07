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Ufak Tefek Cinayetler 28. bölüm 2. fragmanı! Merve ve Oya kaza geçirdi!

Ufak Tefek Cinayetler 28. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler yeni bölümde seyirciyi sarsacak bir sahne yaşanıyor. Oye ve Merve trafik kazası geçiriyor. Şimdi merak edilen konu ise iki kadına neler olacağı...
 

Ufak Tefek Cinayetler 28. bölüm 2. fragmanı! Merve ve Oya kaza geçirdi!
Star TV'nin salı günleri Kadın dizisiyle kıyasıya rekaber halinde olan dizisi Ufak Tefek Cinayetler'in 28. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler yeni bölümde Merve'nin oyununa gelen Serhan büyük pişmanlık duyarken Oya atağa geçiyor.



İlk önce Elif'in icabına bakan Oya, Merve'yi de inanılmaz bir planla alt etmenin peşinde... Burcu ise Mehmet'in peşini bırakmıyor. Öte yadan seyirciyi sarsan bir gelişme yaşanıyor. Merve ve Oya trafik kazası geçirip arabayla taklalar atıyor. Şimdi merak edilen konu ise iki kadına neler olacağı...



SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Merve saldırısına devam ediyor. Oya ise dişli, o kadar kolay yıkılacak gibi değil; Serhan'la ilişkileri sandığından da güçlü. Pek çok savaştan yine birbirlerini seçerek çıkıyorlar. Oya, olup bitenin Merve'nin oyunu olduğunu anlayacak mı? Elif, Oya'dan istediğini alabilecek mi? Kemal başkomiser adım adım sona yaklaşıyor artık; şüphelilerle görüşmek için izin çıkarttırıyor! Derya bile onlarla nihayet karşılaşacağı için heyecanlı!



 


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