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Ufak Tefek Cinayetler 28. bölüm (Ufak Tefek Cinayetler son bölüm)

Star TV'nin sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler'de Oya'yı bir sürpriz bekliyor! Bir önceki bölümde Merve'nin oyunları yüzünden intiharın eşiğine gelen Oya için bu bölüm işler tamamen değişiyor

09 Mayıs 2018, Çarşamba 00:41
Ufak Tefek Cinayetler 28. bölüm (Ufak Tefek Cinayetler son bölüm)
Ufak Tefek Cinayetler'in 28. bölümünde yine heyecan doruktayı. Merve Serhan'ı kazanmak için planlarına devam ediyor. Ancak artık Oya da boş durmuyor.

Merve ve yıllar sonra ortaya çıkan üniversite arkadaşı tarafından zehirlendiği fark eden Oya hastaneye gidiyor. Kan değerlerinde bir gariplik olduğunu gören Oya aynı zamanda hamile olduğunu öğrendi.

Merve aynı zamanda boş durmuyordu. Serhan'a geçmişi çağrıştıracak yerlere gidiyor, tavırlar sergiliyordu.



Bakalım Sarmaşık'taki bu çetin savaşın galibi kim olacak...


UFAK TEFEK CİNAYETLER 29. BÖLÜM FRAGMAN


Ufak Tefek Cinayetler'in bir sonraki bölümünde şoke eden gelişmeler yaşanıyor. Dizinin gerçek zamanlı ilerleyen soruşturma bölümünde komiser Kemal'i kızdıran bir gelişme yaşanıyor.

Savcı cinayetin kaza olduğuna karar verip, dosyayı kapatıyor. Bu gelişme Komiser Kemal'in hoşuna gitmiyor.



UFAK TEFEK CİNAYETLER 27. BÖLÜMDE NE OLDU?


Ancak Merve boş durmuyor. Planlarına devam ediyor. Oya için artık her şey ters gidiyor. Ailesinin evine giden Oya, kendini denizin sularına bırakıyor.

İşte her şey bu anda değişiyor. Suyun altında tüm olup biten bir film şeridi gibi gözlerinin önünden geçen Oya oyunu görüyor. Apar topar sudan çıkıyor. Artık hamle sırası Oya'ya geliyor.

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