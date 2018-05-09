Ufak Tefek Cinayetler 28. bölüm (Ufak Tefek Cinayetler son bölüm)



UFAK TEFEK CİNAYETLER 29. BÖLÜM FRAGMAN





UFAK TEFEK CİNAYETLER 27. BÖLÜMDE NE OLDU?

Gökçe Bahadır'dan Ufak Tefek Cinayetler dizisi yönetmenine kitapla meydan okuma

Sezin Akbaşoğulları kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Star TV Ufak Tefek Cinayetler'de kim ölecek?

İdil Janet Demiray

münde yine heyecan doruktayı.Serhan'ı kazanmak için planlarına devam ediyor. Ancak artık Oya da boş durmuyor.Merve ve yıllar sonra ortaya çıkan üniversite arkadaşı tarafından zehirlendiği fark eden Oya hastaneye gidiyor. Kan değerlerinde bir gariplik olduğunu gören Oya aynı zamanda hamile olduğunu öğrendi.Merve aynı zamanda boş durmuyordu. Serhan'a geçmişi çağrıştıracak yerlere gidiyor, tavırlar sergiliyordu.Bakalım Sarmaşık'taki bu çetin savaşın galibi kim olacak...Ufak Tefek Cinayetler'in bir sonraki bölümünde şoke eden gelişmeler yaşanıyor. Dizinin gerçek zamanlı ilerleyen soruşturma bölümünde komiser Kemal'i kızdıran bir gelişme yaşanıyor.Savcı cinayetin kaza olduğuna karar verip, dosyayı kapatıyor. Bu gelişme Komiser Kemal'in hoşuna gitmiyor.Ancak Merve boş durmuyor. Planlarına devam ediyor. Oya için artık her şey ters gidiyor. Ailesinin evine giden Oya, kendini denizin sularına bırakıyor.İşte her şey bu anda değişiyor. Suyun altında tüm olup biten bir film şeridi gibi gözlerinin önünden geçen Oya oyunu görüyor. Apar topar sudan çıkıyor. Artık hamle sırası Oya'ya geliyor.