Ufak Tefek Cinayetler 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Oya hamile!



İNTİKAM YÜRÜYÜŞÜ BAŞLADI



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UFAK TEFEK CİNAYETLER 27. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Ufak Tefek Cinayetler 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (27. son bölüm izle)

Ufak Tefek Cinayetler 27. bölüm (Ufak Tefek Cinayetler son bölüm)

Elif Bayram

Başrollerinigibi ünlü isimlerin paylaştığı Ufak Tefek Cinayetler 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni fragmana damga vuran olay Oya’nın hamileliği oldu. Serhan’ı tuzağa düşüren Merve istediği aile saadetine tekrar ulaşıyor.Ancak kısa bir süre sonrayine bir kâbusa uyanıyor. Bir yandaöldüğü haberi. Diğer yanda Oya için aşk acısı çeken Serhan. Bakalım, Merve bu kâbusun içinden çıkabilecek mi yoksa her şey daha kötüleşip bir karabasana mı dönüşecek?dünyası aldığı bir haberle aydınlanıyor ama onun önce karanlıkla hesabını kapatması lazım. Oya artık duracak gibi değil. Dinamitleri patlata patlata gidiyor. Kocaman bir intikam yürüyüşü başladı. Ve cinayete doğru gidiliyor artık.... Yeni gelen bilgiler ışığında,ise şu soruyu sorarken buluyor kendini: Ya asıl suçlu, en az şüphelendiğimiz kişiyse?saldırısına devam ediyor.ise dişli, o kadar kolay yıkılacak gibi değil;ilişkileri sandığından da güçlü. Pek çok savaştan yine birbirlerini seçerek çıkıyorlar. Oya, olup bitenin Merve'nin oyunu olduğunu anlayacak mı? Elif, Oya'dan istediğini alabilecek mi?adım adım sona yaklaşıyor artık; şüphelilerle görüşmek için izin çıkarttırıyor! Derya bile onlarla nihayet karşılaşacağı için heyecanlı!