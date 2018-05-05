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Ufak Tefek Cinayetler 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Oya hamile!

Star TV'nin en sevilen dizilerinden Ufak Tefek Cinayetler 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni tanıtımda Merve ile Serhan'ın arası tekrar düzeliyor. O sırada Oya da içinde bulunduğu oyunu bozmaya çalışıyor. Yeni fragmanın bombası ise Oya'nın hamileliği oluyor! İşte yeni gelişmeler...

05 Mayıs 2018, Cumartesi 12:06
Ufak Tefek Cinayetler 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Oya hamile!
Başrollerini Gökçe Bahadır, Mert Fırat, Aslı Gürbüz ve Bade İşçil gibi ünlü isimlerin paylaştığı Ufak Tefek Cinayetler 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni fragmana damga vuran olay Oya’nın hamileliği oldu. Serhan’ı tuzağa düşüren Merve istediği aile saadetine tekrar ulaşıyor. 

Ancak kısa bir süre sonra Merve yine bir kâbusa uyanıyor. Bir yanda Oya’nın öldüğü haberi. Diğer yanda Oya için aşk acısı çeken Serhan. Bakalım, Merve bu kâbusun içinden çıkabilecek mi yoksa her şey daha kötüleşip bir karabasana mı dönüşecek?


İNTİKAM YÜRÜYÜŞÜ BAŞLADI


Oya’nın dünyası aldığı bir haberle aydınlanıyor ama onun önce karanlıkla hesabını kapatması lazım. Oya artık duracak gibi değil. Dinamitleri patlata patlata gidiyor. Kocaman bir intikam yürüyüşü başladı. Ve cinayete doğru gidiliyor artık.... Yeni gelen bilgiler ışığında, Başkomiser Kemal ise şu soruyu sorarken buluyor kendini: Ya asıl suçlu, en az şüphelendiğimiz kişiyse?


İŞTE UFAK TEFEK CİNAYETLER 28. BÖLÜM FRAGMANI



UFAK TEFEK CİNAYETLER 27. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?


Merve saldırısına devam ediyor. Oya ise dişli, o kadar kolay yıkılacak gibi değil; Serhan'la ilişkileri sandığından da güçlü. Pek çok savaştan yine birbirlerini seçerek çıkıyorlar. Oya, olup bitenin Merve'nin oyunu olduğunu anlayacak mı? Elif, Oya'dan istediğini alabilecek mi? Kemal başkomiser adım adım sona yaklaşıyor artık; şüphelilerle görüşmek için izin çıkarttırıyor! Derya bile onlarla nihayet karşılaşacağı için heyecanlı!

Ufak Tefek Cinayetler 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (27. son bölüm izle)Ufak Tefek Cinayetler 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (27. son bölüm izle)
Ufak Tefek Cinayetler 27. bölüm (Ufak Tefek Cinayetler son bölüm)Ufak Tefek Cinayetler 27. bölüm (Ufak Tefek Cinayetler son bölüm)


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